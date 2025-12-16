ETV Bharat / state

लखनऊ में PWD के पूर्व अफसर की पत्नी को ठगों ने किया डिजिटल अरेस्ट, डेढ़ करोड़ की FD तुड़वाने बैंक पहुंची, डिप्टी मैनेजर ने बुलाई पुलिस

बैंक मैनेजर की सूझ-बूझ से डेढ़ करोड़ की ठगी बची. ( Photo Credit; ETV Bharat )