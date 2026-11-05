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सावधान! लखनऊ में 6 नवंबर को सुबह 8 बजे से बदल जाएगा इन प्रमुख मार्गों का रास्ता, जाम से बचने के लिए पढ़ें यह खबर

डायवर्जन में आने वाले रूट: 6 नवंबर को सुबह 8 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक आईटी चौराहा, निशातगंज, निरालानगर और छन्नीलाल चौराहा समेत आसपास के 6 प्रमुख मार्गों पर सामान्य वाहनों और रोडवेज/सिटी बसों का आवागमन आवश्यकतानुसार परिवर्तित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है. 6 प्रमुख रूटों पर प्रभावी रहेगा डायवर्जन: ​निशातगंज से आईटी चौराहे की तरफ आने वाला यातायात इंदिरा ओवरब्रिज ढाल (होटल अतिथि इन तिराहा) से सीधे नहीं जा सकेगा. यह ट्रैफिक तिराहे से बाएं मुड़कर न्यू हैदराबाद (पुलिस लाइन के पीछे), एनसीसी कार्यालय और बंधा रोड होते हुए गंतव्य को जा सकेगा. ​ छन्नीलाल चौराहा से सेंट्रल बैंक तिराहा: छन्नीलाल चौराहे से सेंट्रल बैंक तिराहे की ओर आने वाले वाहन सेंट्रल बैंक तिराहा से पुलिस लाइन अस्पताल (गेट नं.-5) या आईटी चौराहे की ओर नहीं जा सकेंगे. यह यातायात सेंट्रल बैंक तिराहे से बाएं होकर इंदिरा ओवरब्रिज ढाल से सीधे निशातगंज या न्यू हैदराबाद बंधा रोड होकर निकलेगा.





​अयोध्या रोड व जीटीआई से आने वाले भारी/व्यावसायिक वाहन: अयोध्या रोड से आने वाली रोडवेज व सिटी बसें बादशाहनगर चौराहे से निशातगंज या आईटी चौराहा की ओर नहीं जा सकेंगी. ये वाहन बादशाहनगर ओवरब्रिज से होकर पेपर मिल तिराहा और सुशीला स्मृति वाटिका होते हुए आगे बढ़ेंगे.



​सुभाष चौराहा, हनुमान सेतु व डालीगंज पुल से ट्रैफिक: इस मार्ग से आने वाला यातायात आईटी चौराहे से पुलिस लाइन गेट नं.-5, अयोध्या रोड या निशातगंज की ओर नहीं जा सकेगा. वाहन आईटी चौराहे से सीधे या बाएं मुड़कर निरालानगर, विवेकानंद ओवरब्रिज, कपूरथला और छन्नीलाल चौराहा होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे.



​निरालानगर चौराहा नं.-4 से आईटी चौराहा: चौराहा नं.-4 से निरालानगर मोड़ या आईटी चौराहे की तरफ सामान्य वाहन नहीं जा सकेंगे. यह यातायात चौराहा नं.-4 से दाहिने मुड़कर डालीगंज होते हुए गुजरेगा.



​डालीगंज से आने वाला यातायात: डालीगंज की ओर से आने वाले सामान्य वाहन आईटी चौराहे से आईटी मेट्रो स्टेशन की तरफ नहीं जा सकेंगे. इन्हें आईटी चौराहे से बाएं निरालानगर अथवा कपूरथला की ओर डायवर्ट किया जाएगा.



​आईटी चौराहा से गेट नं.-5 तक 'नो पार्किंग जोन: ​ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, 6 नवंबर को प्रातः 6:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक सुरक्षा के मद्देनजर आईटी चौराहा से रिजर्व पुलिस लाइंस (अस्पताल) गेट नं.-5 अयोध्या रोड के मध्य किसी भी प्रकार के वाहन का आवागमन और पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इसके अतिरिक्त मजार तिराहा से लेकर हनुमान सेतु तक सड़क के दोनों किनारों पर किसी भी प्रकार के वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी.​आपातकालीन वाहनों को प्रतिबंध से छूट है, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.



​ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, वीवीआईपी कार्यक्रम और डायवर्जन के दौरान चिकित्सकीय आपात स्थिति में एम्बुलेंस, शव वाहन, फायर सर्विस और स्कूली वाहनों को वैकल्पिक मार्ग न होने की दशा में प्रतिबंधित मार्गों से भी प्राथमिकता के आधार पर निकलने की छूट रहेगी. ​यातायात से जुड़ी किसी भी समस्या, जाम या पूछताछ के लिए नागरिक लखनऊ ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम नंबर 9454405155 पर संपर्क कर सकते हैं.

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