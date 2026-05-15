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लखनऊ में प्रेम प्रसंग का शक होने पर पति ने की पत्नी की हत्या, शव बैग में भरकर फेंका, गिरफ्तार

अफेयर के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को प्लास्टिक के बैग में भरकर डैम के पास फेंक दिया.

HUSBAND MURDERS WIFE
पत्नी की हत्या कर शव को प्लास्टिक के बैग में भरकर डैम के पास फेंक दिया. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 15, 2026 at 7:09 PM IST

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लखनऊ : राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में रिश्तो को तार-तार कर देने का मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी का किसी और से अफेयर होने के शक में पति ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी और पत्नी के शव को प्लास्टिक के बैग में भरकर इंदिरा नहर डैम के पास फेंक दिया.

इसके बाद खुद को बचाने के लिए थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस पूछताछ के दौरान बार-बार बयान बदलने के कारण शक आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेने के बाद कड़ाई से पूछताछ की, तो पूरा मामला खुलकर सामने आया. इसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार अल्ताफ पुत्र मोहम्मद शाहिद मूल रूप से बाराबंकी के शफीनगर थाना रुदौली का रहने वाला है. वर्तमान समय में लखनऊ के चिनहट थाना अंतर्गत रामलीला मैदान के पास अपनी पत्नी यास्मीन के साथ रहता था.

अल्ताफ ने 14 मई को अपनी पत्नी याशमीन की गुमशुदगी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था. गुमशुदगी की जांच पड़ताल के दौरान पति अल्ताफ से पूछताछ की गई. पहले तो अल्ताफ पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो अल्ताफ टूट गया.

उसने बताया गया कि उसकी पत्नी का उसके एक करीबी रिश्तेदार के साथ प्रेम प्रसंग होने के शक में आए दिन वाद विवाद होता था. इसी विवाद के चलते उसने 4 मई को दोपहर 2 बजे गुस्से में आकर यासमीन की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

अल्ताफ ने बताया कि घटना के बाद शव को करीब 5 बजे बैटरी रिक्शा में लाकर इंदिरा डैम के किनारे थाना बीबीडी क्षेत्र में फेंक दिया था.

अल्ताफ की सूचना पर बीबीडी पुलिस द्वारा मौके से मृतका का शव बरामद कर लिया गया है. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

चिनहट थाना प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि आरोपी अल्ताफ ने पुलिस की पूछताछ में अपराध स्वीकार कर लिया है. मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा.

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शव बैग में भरकर नहर में फेंका
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