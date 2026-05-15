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लखनऊ में प्रेम प्रसंग का शक होने पर पति ने की पत्नी की हत्या, शव बैग में भरकर फेंका, गिरफ्तार

पत्नी की हत्या कर शव को प्लास्टिक के बैग में भरकर डैम के पास फेंक दिया. ( ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में रिश्तो को तार-तार कर देने का मामला सामने आया है, जहां पर पत्नी का किसी और से अफेयर होने के शक में पति ने पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी और पत्नी के शव को प्लास्टिक के बैग में भरकर इंदिरा नहर डैम के पास फेंक दिया. इसके बाद खुद को बचाने के लिए थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस पूछताछ के दौरान बार-बार बयान बदलने के कारण शक आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेने के बाद कड़ाई से पूछताछ की, तो पूरा मामला खुलकर सामने आया. इसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार अल्ताफ पुत्र मोहम्मद शाहिद मूल रूप से बाराबंकी के शफीनगर थाना रुदौली का रहने वाला है. वर्तमान समय में लखनऊ के चिनहट थाना अंतर्गत रामलीला मैदान के पास अपनी पत्नी यास्मीन के साथ रहता था. अल्ताफ ने 14 मई को अपनी पत्नी याशमीन की गुमशुदगी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था. गुमशुदगी की जांच पड़ताल के दौरान पति अल्ताफ से पूछताछ की गई. पहले तो अल्ताफ पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो अल्ताफ टूट गया.