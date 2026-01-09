ETV Bharat / state

लखनऊ में शादी का झांसा देकर एक साल तक करता रहा शोषण, दबाव बनाने पर फोटो किया वायरल, अब पुलिस कर रही तलाश

लखनऊ : मलिहाबाद थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है. परिजनों ने शादी का दबाव बनाया, तो वह न केवल मुकर गया, बल्कि युवती को बदनाम करने के लिए उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

​मलिहाबाद के एक गांव की रहने वाली 21 वर्षीया युवती के अनुसार, नवीनगर निवासी अमित ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था. आरोपी अमित करीब एक साल से प्रेम प्रसंग का नाटक कर शारीरिक शोषण करता रहा. जब परिजनों को रिश्ते की भनक लगी, तो उन्होंने अमित के सामने शादी का प्रस्ताव रखा. लेकिन अमित ने साफ तौर पर शादी करने से मना कर दिया.

डेटा डिलीट किया और फोटो की वायरल : ​आरोपी ने खुद को बचाने के लिए युवती के साथ चालाकी भी की. आरोप है कि अमित ने युवती का मोबाइल फोन लेकर उसमें मौजूद कॉल रिकॉर्डिंग, फोटो, वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण डेटा डिलीट कर दिया, ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न रहे. इतना ही नहीं, आरोपी ने युवती की इंस्टाग्राम आईडी से उसकी तस्वीरें निकालीं और अश्लील कमेंट लिखकर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.