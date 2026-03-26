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राजधानी लखनऊ में सेल्समैन को लहूलुहान कर लूट लिए 10 लाख

​पुलिस के अनुसार, हर्ष जायसवाल रोजाना की तरह 11 शराब दुकानों से बिक्री की धनराशि कलेक्शन इकट्ठा कर अपनी स्प्लेंडर बाइक से दीनदयाल नगर स्थित तरन्नुम मार्केट वाली गली से गुजर रहा था, तभी वहां पहले से घात लगाकर बैठे चार बदमाशों ने उसे रोक लिया. बदमाशों के पास असलहा, चाकू और बाइक के शॉकर की रॉड थी.

सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ उच्चाधिकारी मौके पर पहुँच गए हैं और आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए लुटेरों सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है. घायल सेल्समैन को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने सेल्समैन पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और करीब 10 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर मौके से फरार हो गए.

लखनऊ : राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने शहर की 11 प्रमुख दुकानों से लाखों का कलेक्शन लेकर लौट रहे एक सेल्समैन को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने सरेराह घेर लिया।

​विरोध करने पर चाकू से वार

​जब हर्ष ने रुपयों से भरा बैग बचाने का प्रयास किया, तो बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार चाकू से हमला कर दिया. हमले में हर्ष घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद बदमाश बैग छीनकर अपनी मोटरसाइकिलों से फरार हो गए. स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उपचार के बाद उसकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है.

​​लूट की सूचना मिलते ही अपर पुलिस उपायुक्त मध्य और सहायक पुलिस आयुक्त महानगर समेत सर्विलांस सेल की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस उपायुक्त मध्य विक्रान्त वीर ने घटना को गंभीरता से लेते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीमों का गठन किया है.

डीसीपी मध्य विक्रांत वीर ने बताया ​मदेयगंज पुलिस ने पीड़ित हर्ष जायसवाल की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों के भागने के रूट का पता लगाया जा सके.

प्राथमिक जांच में अंदेशा जताया जा रहा है कि बदमाशों को सेल्समैन के रूट और कलेक्शन के समय की सटीक जानकारी थी. ​लखनऊ के मदेयगंज थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात लुटेरों ने शराब कारोबारी के सेल्समैन हर्ष जायसवाल से चार अज्ञात बदमाशों ने हथियारों के बल पर करीब 10 लाख रुपये लूट लिए. वारदात उस वक्त हुई जब हर्ष अपनी बाइक से दुकानों का कलेक्शन लेकर मालिक के घर जा रहा था.