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​लखनऊ में 300 के लिए हैवान बना बड़ा भाई, साथियों संग मिलकर छोटे भाई को पीटा, गर्म चिमटे से दागा

लखनऊ : गाजीपुर थाना क्षेत्र में महज 300 के उधार को लेकर बड़े भाई ने साथियों संग मिलकर अपने छोटे भाई को लात-घूंसों से पीटने के बाद गर्म चिमटे से दाग दिया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. शनिवार को घेराबंदी कर मुख्य आरोपी भाई नंद किशोर (40) और मोहित कश्यप (35) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

गाजीपुर गांव निवासी पीड़ित सोनू कश्यप ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि उसने अपने बड़े भाई नंद किशोर से 300 उधार लिए थे. इसी रकम को वापस मांगने को लेकर 24 जुलाई को दोनों के बीच कहासुनी हो गई. ​आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बड़े भाई नंद किशोर ने अपने साथियों दीपांशु कश्यप, मोहित कश्यप और बबलू को बुला लिया.

चारों ने मिलकर सोनू को घेर लिया और लात-घूंसों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने रसोई से गर्म चिमटा लाकर सोनू के शरीर पर जगह-जगह दाग दिया. ​पीड़ित की गंभीर स्थिति को देखते हुए गाजीपुर थाना पुलिस ने तुरंत हत्या के प्रयास व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.