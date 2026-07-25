लखनऊ में 300 के लिए हैवान बना बड़ा भाई, साथियों संग मिलकर छोटे भाई को पीटा, गर्म चिमटे से दागा
पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी भाई नंद किशोर और मोहित कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 9:53 PM IST
लखनऊ : गाजीपुर थाना क्षेत्र में महज 300 के उधार को लेकर बड़े भाई ने साथियों संग मिलकर अपने छोटे भाई को लात-घूंसों से पीटने के बाद गर्म चिमटे से दाग दिया. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. शनिवार को घेराबंदी कर मुख्य आरोपी भाई नंद किशोर (40) और मोहित कश्यप (35) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
गाजीपुर गांव निवासी पीड़ित सोनू कश्यप ने पुलिस को दी लिखित शिकायत में बताया कि उसने अपने बड़े भाई नंद किशोर से 300 उधार लिए थे. इसी रकम को वापस मांगने को लेकर 24 जुलाई को दोनों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बड़े भाई नंद किशोर ने अपने साथियों दीपांशु कश्यप, मोहित कश्यप और बबलू को बुला लिया.
चारों ने मिलकर सोनू को घेर लिया और लात-घूंसों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने रसोई से गर्म चिमटा लाकर सोनू के शरीर पर जगह-जगह दाग दिया. पीड़ित की गंभीर स्थिति को देखते हुए गाजीपुर थाना पुलिस ने तुरंत हत्या के प्रयास व अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
गाजीपुर थाना प्रभारी राजेश मौर्य के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल गांव में दबिश दी. पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश कर रहे मुख्य आरोपी नंद किशोर कश्यप और उसके साथी मोहित कश्यप को पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा. इंस्पेक्टर राजेश मौर्य ने बताया, पीड़ित की शिकायत पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
दो मुख्य आरोपियों नंद किशोर और मोहित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है. पकड़े गए दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. फरार दो अन्य साथियों दीपांशु और बबलू की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं.
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