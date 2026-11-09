लखनऊ में छोटे ने बड़े भाई को पीट-पीटकर मार डाला, शव को कुएं में फेंका, आरोपी हिरासत में
दोनों एक साथ शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 9:23 PM IST
लखनऊ : नगराम थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समेसी में शराब के नशे में दो सगे भाइयों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. खेत में बने छप्पर में शराब पीने के दौरान छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को इस कदर बेरहमी से पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद अपराध छिपाने की नीयत से आरोपी ने बड़े भाई के शव को खेत में स्थित कुएं में फेंक दिया और घटना को कुएं में गिरने से हुई मौत का रूप देने की कोशिश की. सूचना पर पहुंची पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल की जांच पड़ताल कर शव को कुएं से बाहर निकलवाया. पुलिस ने हत्यारोपी छोटे भाई को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
समेसी गांव निवासी जियालाल (54) और उसका छोटा भाई राम अवतार (45) खेत में बने छप्पर में बैठकर शराब पी रहे थे. शराब के अत्यधिक नशे में दोनों के बीच किसी बात को लेकर तीखी नोकझोंक शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई. इस दौरान छोटे भाई राम अवतार ने बड़े भाई जियालाल पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे गंभीर चोटें आने के कारण जियालाल की मौके पर ही मौत हो गई.
हत्या के बाद आरोपी राम अवतार ने शव को छिपाने के लिए पास ही बने कुएं में फेंक दिया. सोमवार को जब कुएं में शव होने की सूचना मिली तो थानाध्यक्ष नगराम पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की मौजूदगी में शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया.
एडिसीपी दक्षिणी बसंथ कुमार रल्लापल्ली ने बताया, परिजनों की उपस्थिति में शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि हो सके. परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.
जांच में आरोपी राम अवतार द्वारा ही हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है. गांव में कानून और शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.
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