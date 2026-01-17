ETV Bharat / state

लखनऊ में लोहे के तार में उतरे करंट से हुई थी युवक की मौत, खेत मालिक ने जंगल में फेंका था शव, दो हिरासत में

लखनऊ : बंथरा इलाके में एक खेत मालिक की जानलेवा लापरवाही और इंसानियत को शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है. सहिजनपुर के रहने वाले राजेंद्र रावत (30) की मौत खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए कटीले तारों में लगाए गए करंट की चपेट में आने से हुई थी. हादसे से घबराए खेत मालिक अशर्फीलाल और उसके बेटे ने साक्ष्य मिटाने की नियत से युवक के शव को घसीटकर 500 मीटर दूर अमावा के जंगल में फेंक दिया था.

आरोपियों ने मृतक का मोबाइल, चप्पल और गमछा भी सरसों के खेत में छिपा दिया, ताकि इसे महज एक लापता होने का मामला बनाया जा सके. शुक्रवार को अमावा जंगल में शव मिलने के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर मृतक का सामान बरामद कर लिया है.

बचाने के बजाय लाश ठिकाने लगाई : बंथरा थाना प्रभारी राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया, आरोपी अशर्फीलाल ने अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर लोहे के तार बाड़ लगा रखे थे, जिनमें रात को बिजली का करंट छोड़ा जाता था. गुरुवार सुबह जब राजेंद्र खेत में पानी लगाने पहुंचा, तो अनजाने में वह इन तारों की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

साक्ष्य मिटाने की साजिश : ​हादसे के बाद खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए अशर्फीलाल और उसके बेटे ने राजेंद्र के शव को उठाकर करीब 500 मीटर दूर अमावा जंगल में फेंक दिया. आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए ​राजेंद्र का मोबाइल फोन, गमछा और चप्पल पास के सरसों के खेत में दबा दिए. परिजनों के पूछने पर राजेंद्र के वहां आने से साफ इनकार कर दिया.