लखनऊ में लोहे के तार में उतरे करंट से हुई थी युवक की मौत, खेत मालिक ने जंगल में फेंका था शव, दो हिरासत में

खेत मालिक ने अपने बेटे के साथ मिलकर शव को 500 मीटर दूर जंगल में फेंक दिया था. साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की थी.

शुक्रवार को अमावा जंगल में मिली थी लाश.
शुक्रवार को अमावा जंगल में मिली थी लाश. (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 9:47 PM IST

लखनऊ : बंथरा इलाके में एक खेत मालिक की जानलेवा लापरवाही और इंसानियत को शर्मसार करने वाली करतूत सामने आई है. सहिजनपुर के रहने वाले राजेंद्र रावत (30) की मौत खेत की सुरक्षा के लिए लगाए गए कटीले तारों में लगाए गए करंट की चपेट में आने से हुई थी. हादसे से घबराए खेत मालिक अशर्फीलाल और उसके बेटे ने साक्ष्य मिटाने की नियत से युवक के शव को घसीटकर 500 मीटर दूर अमावा के जंगल में फेंक दिया था.

आरोपियों ने मृतक का मोबाइल, चप्पल और गमछा भी सरसों के खेत में छिपा दिया, ताकि इसे महज एक लापता होने का मामला बनाया जा सके. शुक्रवार को अमावा जंगल में शव मिलने के बाद पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की, तो इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ. पुलिस ने पिता-पुत्र को हिरासत में लेकर उनकी निशानदेही पर मृतक का सामान बरामद कर लिया है.

बचाने के बजाय लाश ठिकाने लगाई : बंथरा थाना प्रभारी राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया, आरोपी अशर्फीलाल ने अपनी फसल को जानवरों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर लोहे के तार बाड़ लगा रखे थे, जिनमें रात को बिजली का करंट छोड़ा जाता था. गुरुवार सुबह जब राजेंद्र खेत में पानी लगाने पहुंचा, तो अनजाने में वह इन तारों की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

साक्ष्य मिटाने की साजिश : ​हादसे के बाद खुद को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए अशर्फीलाल और उसके बेटे ने राजेंद्र के शव को उठाकर करीब 500 मीटर दूर अमावा जंगल में फेंक दिया. आरोपियों ने साक्ष्य छुपाने के लिए ​राजेंद्र का मोबाइल फोन, गमछा और चप्पल पास के सरसों के खेत में दबा दिए. परिजनों के पूछने पर राजेंद्र के वहां आने से साफ इनकार कर दिया.

जंगल में मिला शव : दोपहर में राजेंद्र की मां खेत पर खाना लेकर पहुचीं और वह नहीं मिला, तो परिजनों ने तलाश शुरू की. शुक्रवार को जंगल में शव मिलने के बाद पुलिस ने शक के आधार पर अशर्फीलाल और उसके बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपियों की निशानदेही पर सरसों के खेत से मृतक के चप्पल और गमछा बरामद किए गए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह करंट लगना है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में करंट लगने से हुई मौत : थाना प्रभारी ​राणा राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. खेत में रौंदी हुई फसल और पैरों के निशान भी इस साजिश की गवाही दे रहे थे.

