लखनऊ में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी सवार युवक-युवती को रौंदा, उछल कर दूर गिरे, गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भागा

दोनों बनी-मोहान रोड स्थित रामगढ़ी के पास अमेजॉन वेयरहाउस में काम करते थे. शाम को एक साथ ऑफिस जा रहे थे.

पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है.
पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया है. (Photo Credit; Lucknow Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 17, 2026 at 10:38 PM IST

2 Min Read
लखनऊ : बंथरा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने एक स्कूटी में सामने से जोरदार ठोकर मार दी. हादसे में स्कूटी सवार युवक और युवती की मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद ड्राइवर स्कार्पियो छोड़कर मौके से भाग निकला.

बंथरा के लतीफ नगर निवासी अर्पित त्रिवेदी (22) और सहिजनपुर की काजल रावत (21) शनिवार शाम करीब 7 बजे स्कूटी से बनी-मोहान रोड होते हुए कटी बगिया जा रहे थे. काजल और अर्पित बनी-मोहान रोड स्थित रामगढ़ी के पास अमेजॉन वेयरहाउस में काम करते थे. ऑफिस जाते समय वेयरहाउस से करीब 500 मीटर पहले कटी बगिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी.

स्कॉर्पियो की ठोकर लगने से दोनों उछल कर काफी दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास के लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया है.

मृतक अर्पित के पिता अवधेश त्रिवेदी किसान हैं. मृतक के परिवार में उसकी मां के अलावा उसका भाई अंकित और अनूप त्रिवेदी हैं. अर्पित अपने भाइयों में सबसे छोटा था. मृतका काजल रावत के पिता शिव शंकर किसान हैं. मृतक काजल रावत के परिवार में पिता के अलावा मां कांति देवी, बहन संध्या, वैष्णवी और छोटा भाई आरुष है.

एसीपी कृष्णा नगर रजनीश वर्मा ने बताया कि स्कूटी सवार युवक व युवती दोनों अमेजॉन कंपनी में कार्य करते थे. दुर्घटना के बाद युवक को प्राइवेट अस्पताल तथा युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भेजा गया. जहां पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया है.

