लखनऊ में 10 लाख रुपये नहीं देने पर पत्नी की अश्लील फोटो वायरल की, मैट्रिमोनियल ऐप के जरिये हुई थी शादी
मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. 16 अप्रैल 2025 को अलीगंज के आर्य समाज मंदिर में दोनों ने शादी की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 3:57 PM IST
लखनऊ : सआदतगंज इलाके में एक महिला के साथ मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए शादी और फिर हैवानियत का मामला सामने आया है. आरोपी पति ने पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कर शारीरिक संबंध बनाए, फिर 10 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की अश्लील फोटो और वीडियो रिश्तेदारों को वायरल कर दिए. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जालसाज पति के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता के अनुसार, पूरी कहानी अप्रैल 2025 में शुरू हुई. कानपुर निवासी सौरभ श्रीवास्तव से एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए संपर्क हुआ. सौरभ ने खुद को एक फैक्ट्री में बड़ा अधिकारी बताया. सौरभ के दबाव पर 16 अप्रैल 2025 को अलीगंज के आर्य समाज मंदिर में शादी की और 19 अप्रैल को कोर्ट में इसका पंजीकरण भी कराया. शादी के बाद आरोपी उसे कानपुर ले गया और पत्नी का दर्जा देकर शारीरिक संबंध बनाए.
दहेज लाओ वरना शादी नहीं मानूंगा : रिश्ते में दरार तब आई जब सामाजिक रीति-रिवाज से शादी की बात शुरू हुई. 18 अक्टूबर 2025 को दोनों परिवारों की मौजूदगी में शादी की बात हुई. कैटरिंग और लॉन बुक हो चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर सौरभ और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया. आरोपियों ने कहा कि अगर 10 लाख रुपये नकद दहेज नहीं मिला, तो वे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे.
अश्लील फोटो वायरल कर दी धमकी : जब महिला ने अपनी कोर्ट मैरिज का हवाला दिया और पैसे देने में असमर्थता जताई, तो आरोपी ने पीड़िता की निजी तस्वीरें और वीडियो उसके रिश्तेदारों और परिचितों को भेज दिए. पीड़िता का आरोप है कि सौरभ ने निर्लज्जता से कहा कि उसने शादी सिर्फ मौज-मस्ती के लिए की थी और वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता.
पुलिस टीम कानपुर रवाना : सआदतगंज इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्या ने बताया, पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आईटी सेल की मदद से उन डिजिटल साक्ष्यों को जुटा रही है, जिनके जरिए फोटो वायरल किए गए. पुलिस की एक टीम कानपुर रवाना की गई है, ताकि आरोपी पति और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा सके.
यह भी पढ़ें : बारिश से आगरा में गेहूं की फसल बर्बाद, आलू को लेकर किसान परेशान, आम की फसल को भारी नुकसान