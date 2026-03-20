ETV Bharat / state

लखनऊ में 10 लाख रुपये नहीं देने पर पत्नी की अश्लील फोटो वायरल की, मैट्रिमोनियल ऐप के जरिये हुई थी शादी

लखनऊ : सआदतगंज इलाके में एक महिला के साथ मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए शादी और फिर हैवानियत का मामला सामने आया है. आरोपी पति ने पहले आर्य समाज मंदिर में शादी कर शारीरिक संबंध बनाए, फिर 10 लाख रुपये दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की अश्लील फोटो और वीडियो रिश्तेदारों को वायरल कर दिए. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जालसाज पति के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

​पीड़िता के अनुसार, पूरी कहानी अप्रैल 2025 में शुरू हुई. कानपुर निवासी सौरभ श्रीवास्तव से एक मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए संपर्क हुआ. सौरभ ने खुद को एक फैक्ट्री में बड़ा अधिकारी बताया. सौरभ के दबाव पर 16 अप्रैल 2025 को अलीगंज के आर्य समाज मंदिर में शादी की और 19 अप्रैल को कोर्ट में इसका पंजीकरण भी कराया. शादी के बाद आरोपी उसे कानपुर ले गया और पत्नी का दर्जा देकर शारीरिक संबंध बनाए.

​दहेज लाओ वरना शादी नहीं मानूंगा : ​रिश्ते में दरार तब आई जब सामाजिक रीति-रिवाज से शादी की बात शुरू हुई. 18 अक्टूबर 2025 को दोनों परिवारों की मौजूदगी में शादी की बात हुई. कैटरिंग और लॉन बुक हो चुके थे, लेकिन ऐन वक्त पर सौरभ और उसके पिता ने शादी से इनकार कर दिया. आरोपियों ने कहा कि अगर 10 लाख रुपये नकद दहेज नहीं मिला, तो वे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे.