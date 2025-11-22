लखनऊ में पत्नी को सिलबट्टे से कूचकर मार डाला, दामाद को फोन पर बताया- मर गई है, पति गिरफ्तार
घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घर पहुंचे तो देखा की महिला का शव खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है.
लखनऊ : सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी की सिलबट्टे से सिर कूचकर हत्या कर दी. इसके बाद आरोपी पति ने अपने दामाद को फोन कर कहा कि तुम्हारी सास मर गई है और मौके से फरार हो गया. दामाद रवि ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने दामाद की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. शुक्रवार देर शाम आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया.
इंस्पेक्टर सुशांत गोलफ सिटी उपेंद्र सिंह ने बताया, माढरमऊ कला गांव की रहने वाली नन्ही देवी (58) पिछले डेढ़ साल से अपनी बेटी रोशनी और दामाद रवि रावत के साथ रह रही थीं. दामाद रवि एक निजी स्कूल में वैन चलाता है, जबकि पत्नी घरों में काम करती है. नन्ही का पति नन्हकऊ भी एक अपार्टमेंट में सफाई का काम करता था.
दामाद रवि ने पुलिस को बताया, गुरुवार सुबह मैं और मेरी पत्नी रोज की तरह काम पर निकल गए थे. घर पर सास नन्ही देवी पति नन्हकऊ के साथ थीं. सुबह साढू अजय ने नन्ही देवी से बात कराने के लिए नन्हकऊ को फोन किया. इस पर नन्हकऊ ने चौंकाने वाला जवाब दिया. कहा कि वह मर गई है. जानकारी मिलते ही अजय ने तुरंत रोशनी की बेटी को जानकारी दी.
रवि ने बताया, सूचना मिलते ही सभी लोग घर पहुंचे, तो नन्ही देवी खून से लथपथ मृत हालत में जमीन पर पड़ी थीं. वारदात को अंजाम देने के बाद पति मौके से फरार हो गया था, जिसके बाद रवि ने डायल 112 पर सूचना दी. मौके पर पहुंची सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. पुलिस ने देर शाम आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया.
