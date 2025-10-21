ETV Bharat / state

लखनऊ में दोस्त ने वेल्डिंग कारीगर को दिया धक्का, खून से लथपथ देख छोड़कर भागा, पुलिस ने हिरासत में लिया

लखनऊ : चिनहट थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक वेल्डिंग कारीगर की जान ले ली. दोस्त के धक्का देने से कारीगर सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सिर पर पत्थर लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर दोस्त साजन कुमार को हिरासत में लिया है.

मृतक की पहचान उन्नाव के माखी के रहने वाले सुनील दीक्षित (41) पुत्र जुगराम के रूप में हुई है. सुनील लखनऊ में कमता स्थित सामुदायिक केंद्र के पास रामदुलारे के मकान में किराए पर रहकर वेल्डिंग का काम करता था.

20 अक्टूबर की शाम पुलिस को सूचना मिली कि फैजाबाद रोड पर स्थित चंदन हॉस्पिटल के सामने एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि सुनील को शाम के समय एक शराब के ठेके पर उसके दोस्त साजन कुमार के साथ देखा गया था. पुलिस ने साजन कुमार को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की.