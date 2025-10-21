लखनऊ में दोस्त ने वेल्डिंग कारीगर को दिया धक्का, खून से लथपथ देख छोड़कर भागा, पुलिस ने हिरासत में लिया
वेल्डिंग कारीगर को शराब के नशे में दोस्त ने धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया. सिर में पत्थर लगने से उसकी मौत हो गई.
Published : October 21, 2025 at 8:21 PM IST
लखनऊ : चिनहट थाना क्षेत्र में मामूली विवाद ने एक वेल्डिंग कारीगर की जान ले ली. दोस्त के धक्का देने से कारीगर सड़क पर गिर गया, जिससे उसके सिर पर पत्थर लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर दोस्त साजन कुमार को हिरासत में लिया है.
मृतक की पहचान उन्नाव के माखी के रहने वाले सुनील दीक्षित (41) पुत्र जुगराम के रूप में हुई है. सुनील लखनऊ में कमता स्थित सामुदायिक केंद्र के पास रामदुलारे के मकान में किराए पर रहकर वेल्डिंग का काम करता था.
20 अक्टूबर की शाम पुलिस को सूचना मिली कि फैजाबाद रोड पर स्थित चंदन हॉस्पिटल के सामने एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा है. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने आस-पास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि सुनील को शाम के समय एक शराब के ठेके पर उसके दोस्त साजन कुमार के साथ देखा गया था. पुलिस ने साजन कुमार को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की.
साजन ने बताया कि दोनों ने साथ में शराब पी थी. वापस लौटते समय सुनील गाली-गलौज करने लगा, जिसका विरोध करने पर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर सुनील को जोर से धक्का दे दिया. जिससे सुनील सड़क किनारे गिरे ईंट पत्थर के टुकड़े पर गिर गया, उसके सिर में गंभीर चोट आई और लहूलुहान हो गया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.
चिनहट इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया, सुनील के परिजनों की शिकायत पर आरोपी साजन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को हिरासत में लिया गया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.
