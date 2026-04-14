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लखनऊ में 35 व्यापारियों से 50 लाख रुपये की ठगी, नाजा मार्केट में खोली दुकान, उधार पर लिए पार्ट्स और रातोंरात फरार

लखनऊ : नाजा मार्केट में राजस्थान के दो शातिर ठगों ने करीब 35 व्यापारियों को 50 लाख रुपये का चूना लगा दिया. आरोपियों ने लालबाग स्थित भोपाल हाउस में आइकॉन कंप्यूटर्स नाम से फर्जी फर्म खोली और फर्जी आधार व पैन कार्ड के जरिए व्यापारियों का भरोसा जीता. शुरुआत में नकद लेनदेन कर साख बनाने के बाद, ठगों ने कंप्यूटर पार्ट्स की एक बड़ी खेप उधार ली और रातों-रात दुकान बंद कर फरार हो गए. पीड़ितों की शिकायत पर हजरतगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और फर्जी दस्तावेजों के सहारे पहचान छिपाकर भागने वाले राजस्थानी ठगों की तलाश शुरू कर दी है.

​पीड़ित व्यापारियों के अनुसार, नवंबर 2025 में हजरतगंज के भोपाल हाउस लालबाग स्थित ग्राफिक्स बिल्डिंग में आइकॉन कंप्यूटर्स नाम से दुकान खोली गई. इसे चलाने वाले राजस्थान के कोटा निवासी कानाराम मानाराम चौधरी और धीरज खेमराम चौधरी थे. शुरुआत में आरोपियों ने व्यापारियों से नकद और छोटे-छोटे उधार पर माल लिया और समय पर भुगतान कर अपनी साख जमाई.

50 लाख का माल लेकर गायब हुए दुकानदार : व्यापारियों का भरोसा बढ़ गया, तो आरोपियों ने असली खेल शुरू किया. भरोसा जीतकर आरोपियों ने करीब 35 व्यापारियों से कंप्यूटर पार्ट्स, ग्राफिक्स कार्ड और अन्य हार्डवेयर की एक बड़ी खेप उधार ली. जैसे ही उधार की रकम करीब 50 लाख रुपये तक पहुंची, दोनों आरोपी रातों-रात दुकान में ताला बंदकर गायब हो गए. व्यापारियों के फोन उठाने भी बंद कर दिए.