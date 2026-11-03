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​लखनऊ में जनसुनवाई में लापरवाही पर एक्शन, मिर्जागंज चौकी प्रभारी समेत 3 दरोगा लाइन हाजिर

पुलिस उपायुक्त उत्तरी ने लिया एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तरी जोन में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) ने सख्त एक्शन लिया है. नियमित समीक्षा के दौरान आमजन की शिकायतों के समाधान में उदासीनता पाए जाने पर डीसीपी उत्तरी ने एक चौकी प्रभारी समेत तीन उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया है. इसके साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं.

​लखनऊ के उत्तरी जोन में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर डीसीपी उत्तरी ने मलिहाबाद के मिर्जागंज चौकी इंचार्ज श्रीप्रकाश सिंह, रहीमाबाद के दरोगा करन सिंह और माल थाने के दरोगा गिरीशदत्त पांडेय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.