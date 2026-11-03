लखनऊ में जनसुनवाई में लापरवाही पर एक्शन, मिर्जागंज चौकी प्रभारी समेत 3 दरोगा लाइन हाजिर
डीसीपी उत्तरी ने एक चौकी प्रभारी समेत तीन उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 10:06 PM IST
लखनऊ : उत्तरी जोन में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और शासकीय कार्यों में शिथिलता बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर पुलिस उपायुक्त (उत्तरी) ने सख्त एक्शन लिया है. नियमित समीक्षा के दौरान आमजन की शिकायतों के समाधान में उदासीनता पाए जाने पर डीसीपी उत्तरी ने एक चौकी प्रभारी समेत तीन उपनिरीक्षकों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर पुलिस लाइन स्थानांतरित कर दिया है. इसके साथ ही तीनों के खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं.
लखनऊ के उत्तरी जोन में जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर डीसीपी उत्तरी ने मलिहाबाद के मिर्जागंज चौकी इंचार्ज श्रीप्रकाश सिंह, रहीमाबाद के दरोगा करन सिंह और माल थाने के दरोगा गिरीशदत्त पांडेय को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है. तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.
पुलिस उपायुक्त उत्तरी ने स्पष्ट किया है कि शासन की मंशानुरूप आम जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है. थाना और चौकी स्तर पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं को टालने या विवेचना व जांच में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा. कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी.
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