लोकसभा में बोले सांसद जोशी, चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर पिट लाइन निर्माण हो तो बढ़ेगी यात्री ट्रेनें

लोकसभा में सांसद सी पी जोशी ने चितौड़गढ़ के रेलवे जंक्शन पर ट्रेनों के रख रखाव के लिए अलग से पटरी बिछाने की मांग की.

MP C P Joshi In Lok Sabha
सांसद सीपी जोशी (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 3, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़: चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने मंगलवार को लोकसभा में चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर पिट लाइन निर्माण का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि यदि जंक्शन पर अतिरिक्त पिट लाइन (ट्रेनों के ​रखरखाव के लिए काम आने वाली लाइन) का निर्माण करवा दिए जाए तो नई यात्री ट्रेनों की संख्या में वृद्धि होगी और यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा.

सांसद जोशी ने सदन में कहा कि पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जंक्शन एक अत्यंत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है. यहां से उदयपुर, अजमेर, कोटा एवं रतलाम सहित चारों दिशाओं में रेल यातायात संचालित होता है. इसके साथ ही यह स्टेशन मालगाड़ियों के संचालन की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है.

सांसद जोशी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ एक ऐतिहासिक एवं औद्योगिक नगरी है. यहां देश-विदेश से प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं. भारी यात्री भार एवं बढ़ती रेल आवश्यकताओं के बावजूद स्टेशन पर पिट लाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी रेलगाड़ी का यहां से प्रारंभ किया जाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है. यहां भरपूर यात्री भार के होने बाद भी पिट लाइन नहीं है. इस कारण ट्रेनों की वाशिंग, सफाई एवं रख-रखाव जैसी आवश्यक सेवाएं नहीं हो पा रही हैं. इसके कारण चित्तौड़गढ़ जैसे महत्वपूर्ण जंक्शन से नई रेल सेवाएं प्रारंभ करने में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है. इसका सीधा प्रभाव क्षेत्र के यात्रियों, उद्योगों और पर्यटन गतिविधियों पर पड़ रहा है. सांसद सीपी जोशी ने रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि चित्तौड़गढ़ जंक्शन पर शीघ्र पिटलाइन का निर्माण कराया जाए. इससे यहां से नई यात्री एवं अन्य रेलगाड़ियों का संचालन संभव हो सके और क्षेत्र के विकास को गति मिल सके.

