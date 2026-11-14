कांग्रेस का डिजिटल प्रहारः राजस्थान में 52 हजार बूथ अध्यक्ष बनेंगे वोट रक्षक, मतदाता सूची पर रहेगी पैनी नजर
मतदाता सूची पर पैनी नजर रखने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश भर में 'वोट रक्षक ऐप' लॉन्च किया है.
Published : November 14, 2026 at 10:12 AM IST
जयपुरः देशभर में मतदाता सूची में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा व चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति को तकनीक से जोड़ दिया है. कांग्रेस ने मतदाता सूची की निगरानी के लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. मतदाता सूची पर पैनी नजर रखने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश भर में 'वोट रक्षक ऐप' लॉन्च किया है.
कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार रात देश भर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान 'वोट रक्षक ऐप' को लांच किया. वोट रक्षक ऐप की खास बात यह है कि यह ऐप पूरी तरह सेंट्रलाइज रहेगा. देश भर में ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और गतिविधियों पर कांग्रेस का केंद्रीय वॉर रूम नजर रखेगा. वहीं राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस का वॉर रूम राज्य में जुड़ी शिकायतों और गतिविधियों को मॉनिटर करेगा.
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मतदाता सूची सत्यापन पर जोरः कांग्रेस नेताओं का मानना है कि चुनाव में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए केवल राजनीतिक आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है,बल्कि मतदाता सूची में मौजूद हर गड़बड़ी का रक्षात्मक रिकॉर्ड तैयार करना भी जरूरी है. इसी उद्देश्य से बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर मतदाता सूची का सत्यापन करने पर जोर दिया जा रहा है.
52000 बूथ अध्यक्ष बनेंगे वोट रक्षकः प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि प्रदेश में कांग्रेस के 52 हजार बूथ अध्यक्ष को ही वोट रक्षक की जिम्मेदारी दी जाएगी. विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (SIR) के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने बूथ अध्यक्षों को ही बूथ लेवल एजेंट बनाया था. जल्द ही प्रदेश भर के बूथ अध्यक्षों की वर्चुअल बैठक के दौरान उन्हें वोट रक्षक ऐप की जानकारी भी दी जाएगी.
हर स्तर पर रहेगी नजरः इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि 'वोट रक्षक ऐप' कथित वोट चोरी के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित होगा. मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी पर पैनी नजर रखी जाएगी. उन्होंने कहा कि पार्टी का पूरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूची की निगरानी के लिए कार्यकर्ता मौजूद रहे. किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने आने पर उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी तक पहुंचाया जा सके.
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कोई भी दर्ज कर सकता है अपनी शिकायतः डोटासरा ने कहा कि SIR के दौरान जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई थी. उसी की समीक्षा करने के लिए इस ऐप को लांच किया गया है, अगर किसी व्यक्ति को मृत बताकर उसका वोट काटा गया है तो वो व्यक्ति भी इस ऐप के जरिए अपना वीडियो बनाकर अपलोड कर सकता है कि वो जीवित है और मृत बताकर उसका वोट काट दिया गया है. उन्होंने बताया कि वोट रक्षक बूथ स्तर पर मतदाता सूची का सत्यापन करने के साथ संदिग्ध नाम, पात्र मतदाताओं के नाम हटाने और एक ही पते पर असामान्य संख्या में मतदाताओं के नाम दर्ज होने जैसे मामलों की पहचान भी करेंगे और उसे ऐप पर अपलोड करेंगे. इसके बाद तमाम डेटा सेंट्रल वॉर रूम और स्टेट वॉर रूम को मिल जाएगा. डोटासरा ने कहा कि इस अभियान की कोई डेडलाइन नहीं है.
वार रूम करेंगे निगरानीः वहीं, राजस्थान कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज जसवंत गुर्जर का कहना है कि वैसे तो प्रदेश में 64000 बूथ कमेटियां हैं, लेकिन उनमें से 52000 बूथ कमेटी ही अभी सक्रिय हैं. हमारी कोशिश होगी कि सभी 64 हजार बूथ कमेटियों पर बूथ अध्यक्ष और उनकी कमेटियों का गठन किया जाए. उन्होंने कहा कि वोट रक्षक ऐप पूरी तरह से सेंट्रलाइज रहेगा. सेंट्रल वॉर रूम जहां देशभर की शिकायतों की मॉनिटरिंग करेगा. वहीं, राजस्थान से मिल रही शिकायतों की मॉनिटरिंग स्टेट वॉर करेगा.
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जसवंत गुर्जर का कहना है कि कांग्रेस की रणनीति केवल ऐप या डिजिटल तकनीक तक सीमित नहीं है. पार्टी बूथ लेवल एजेंट और स्थानीय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देकर मतदाता सूची की जमीनी जांच करना चाहती है. इससे चुनाव के दौरान सामने आने वाली शिकायतों का रिकॉर्ड तैयार करने और समय रहते संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है.
मोबाइल नंबर दर्ज करा कर कोई भी ले सकता है जानकारीः प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि वोट रक्षक ऐप पर शिकायत करने या अपनी शिकायत का वीडियो अपलोड करने के लिए कोई भी व्यक्ति गूगल पर जाकर वोट रक्षक ऐप टाइप करेगा तो ऐप खुल जाएगा. उसके बाद वो व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके अपनी शिकायत वहां पर दर्ज कर सकता है. ऐप पर अब तक मिली शिकायतों की जानकारी भी ले सकता है.