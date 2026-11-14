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कांग्रेस का डिजिटल प्रहारः राजस्थान में 52 हजार बूथ अध्यक्ष बनेंगे वोट रक्षक, मतदाता सूची पर रहेगी पैनी नजर

कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक लेते प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा. ( फोटो सोर्स... राजस्थान कांग्रेस मीडिया विभाग )

जयपुरः देशभर में मतदाता सूची में गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर भाजपा व चुनाव आयोग को लगातार घेर रही कांग्रेस ने अब अपनी रणनीति को तकनीक से जोड़ दिया है. कांग्रेस ने मतदाता सूची की निगरानी के लिए बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक डिजिटल नेटवर्क तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. मतदाता सूची पर पैनी नजर रखने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश भर में 'वोट रक्षक ऐप' लॉन्च किया है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार रात देश भर के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान 'वोट रक्षक ऐप' को लांच किया. वोट रक्षक ऐप की खास बात यह है कि यह ऐप पूरी तरह सेंट्रलाइज रहेगा. देश भर में ऐप के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों और गतिविधियों पर कांग्रेस का केंद्रीय वॉर रूम नजर रखेगा. वहीं राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस का वॉर रूम राज्य में जुड़ी शिकायतों और गतिविधियों को मॉनिटर करेगा.