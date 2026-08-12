जमीन विवाद में टंकी पर चढ़े युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, नवलगढ़ अस्पताल में भर्ती
पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद में टंकी पर चढ़ा युवक. पुलिस व प्रशासन ने की समझाइश.
Published : August 12, 2026 at 8:20 AM IST
सीकर: जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के बिडोदी बड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े युवक ने प्रशासन की मौजूदगी में जान देने की कोशिश की. पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुई इस घटना से अफरातफरी मच गई. आनन-फानन में पुलिस-प्रशासन युवक को गम्भीर अवस्था में नवलगढ़ के जिला अस्पताल लाए.
लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार मुकेश सिहाग ने बताया कि क्षेत्र के बिडोदी बड़ी गांव में संजय नेहरा पारिवारिक जमीन के विवाद में मंगलवार सुबह करीब 8.30 बजे गांव की टंकी पर चढ़ गया. सूचना पर बलारां थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. लक्ष्मणगढ़ उपखंड अधिकारी मोहरसिंह मीणा एवं तहसीलदार सिंहाग भी मौके पर आए एवं युवक से समझाइश की.
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तहसीलदार मुकेश सिहाग ने बताया कि मौके पर सीकर सिविल डिफेंस को भी बुलाया, लेकिन समझाइश के प्रयास विफल रहे. देर शाम संजय की बहनें सुमन एवं सुनीता को भी मौके पर बुलाया गया और समझाइश के प्रयास किए. सिहाग ने बताया कि सिविल डिफेंस की टीम युवक को टंकी से उतार रही थी. युवक ने टीम को आगे चलने का बोला और पीछे से आत्महत्या की कोशिश की. इस पर सिविल डिफेंस टीम उसे तुरंत नीचे उतारकर एम्बुलेंस से नवलगढ़ के जिला अस्पताल ले गई. सिहाग ने बताया कि जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है.
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