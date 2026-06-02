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बहू के साथ जानवरों जैसा बर्ताव, 10 महीने तक टॉयलेट में रखा बंद, सिर के बाल तक उखाड़े

देहरादून से एक होश उड़ा देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला के साथ ससुरालियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 2, 2026 at 7:00 PM IST

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विकासनगर: उत्तराखंड के देहरादून जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सेलाकुई थाना क्षेत्र में ससुरालियों ने विवाहिता को करीब दस महीने तक कमरे और शौचालय में बंद रखा गया है, जहां उसके साथ जानवरों जैसे बर्ताव किया गया है. आरोप है कि आरोपियों ने महिला के सिर के बाल तक उखाड़े है. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के पिता ने पुलिस को जो तहरीर दी है, उसके मुताबिक उनकी बेटी के साथ ससुरालवालों (पति, सास और ससुर) ने जानवरों की तरह रखा. बीते दस महीने से उनकी बेटी को ससुरालवालों ने कमरे और शौचालय में बंधक बनाकर रखा है. इतना ही नहीं, उनकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट भी होती थी.

पीड़िता के पिता संजीव बहुगुणा निवासी ग्राम गणेशपुर (रघुनाथ कॉलोनी), कारवारी ग्रांट ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी साक्षी की शादी राहुल खंडूड़ी के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही साक्षी के पति राहुल खंडूड़ी, सास और ससुर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों ने साक्षी को पिछले 10 महीनों से घर के एक कमरे और शौचालय में बंद करके रखा हुआ था.

​सिर के बाल तक उखाड़े, दी जान से मारने की धमकी: पिता का आरोप है कि इस बंधक अवधि के दौरान साक्षी के साथ बुरी तरह मारपीट और गाली-गलौज की जाती थी. प्रताड़ना इस कदर खौफनाक थी कि आरोपियों ने साक्षी के सिर के बाल तक खींच-खींच कर उखाड़ दिए, जिससे उसके सिर का एक बड़ा हिस्सा खाली हो गया. इसके साथ ही उसे लगातार जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी.

लंबे समय तक पीड़िता के मायके वालों को इस बात की खबर तक नहीं लगी. हालांकि अब जैसे ही उन्हें मामले का पता चला तो उन्होंने पुलिस को शिकायत की दी. इस मामले में सेलाकुई थाने के एसएचओ लोकपाल परमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पति, सास-ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 351(2),127 (4)और 352 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 68/26 पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गहनता से विवेचना की जा रही है.

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बहू के साथ जानवरों जैसा बर्ताव
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