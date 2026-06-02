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बहू के साथ जानवरों जैसा बर्ताव, 10 महीने तक टॉयलेट में रखा बंद, सिर के बाल तक उखाड़े

विकासनगर: उत्तराखंड के देहरादून जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. सेलाकुई थाना क्षेत्र में ससुरालियों ने विवाहिता को करीब दस महीने तक कमरे और शौचालय में बंद रखा गया है, जहां उसके साथ जानवरों जैसे बर्ताव किया गया है. आरोप है कि आरोपियों ने महिला के सिर के बाल तक उखाड़े है. पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर संबंधित धाराओं मे मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता के पिता ने पुलिस को जो तहरीर दी है, उसके मुताबिक उनकी बेटी के साथ ससुरालवालों (पति, सास और ससुर) ने जानवरों की तरह रखा. बीते दस महीने से उनकी बेटी को ससुरालवालों ने कमरे और शौचालय में बंधक बनाकर रखा है. इतना ही नहीं, उनकी बेटी के साथ बेरहमी से मारपीट भी होती थी.

पीड़िता के पिता संजीव बहुगुणा निवासी ग्राम गणेशपुर (रघुनाथ कॉलोनी), कारवारी ग्रांट ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी साक्षी की शादी राहुल खंडूड़ी के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही साक्षी के पति राहुल खंडूड़ी, सास और ससुर उसे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों ने साक्षी को पिछले 10 महीनों से घर के एक कमरे और शौचालय में बंद करके रखा हुआ था.