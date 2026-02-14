ETV Bharat / state

पलामू में ससुराल वालों ने बहू की हत्या कर शव जंगल में जलाया, पुलिस ने बरामद किए अवशेष

पलामू: पांडू थाना क्षेत्र अंतर्गत डाला कला गांव में एक बेहद क्रूर और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. ससुराल पक्ष ने अपनी बहू की हत्या कर दी और शव को जंगल में ले जाकर जला दिया. पुलिस को सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई और जंगल से मृतका के शव के हड्डी एवं अन्य अवशेष बरामद किए गए हैं.

घटना शुक्रवार को अंजाम दी गई. इसके बाद ससुराल पक्ष के सभी आरोपी फरार हो गए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है.

पुलिस को मिली सूचना और जांच

पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि डाला कला में सितारा देवी नाम की महिला की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया गया है. इस सूचना के आधार पर पांडू थाना प्रभारी विगेश कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की.

घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पुलिस डाला के जंगल में पहुंची, जहां मृतका सितारा देवी के शव के अवशेष बरामद हुए. जांच में पता चला कि हत्या के बाद शव को जला दिया गया था और शव से जुड़े अवशेषों को नष्ट करने का प्रयास किया गया था. पुलिस की टीम दंडाधिकारी के साथ जंगल में दाखिल हुई थी.

थाना प्रभारी का बयान