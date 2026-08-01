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करगिल शहीद के बेटे पर बीच बाजार जानलेवा हमला : ससुराल पक्ष ने लूटे तीन लाख, अपहरण का भी प्रयास

झुंझुनू: जिले के पचेरी कस्बे में शनिवार को दिनदहाड़े करगिल शहीद राजकुमार के बेटे आशीष पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बीच बाजार हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. गंभीर रूप से घायल आशीष को पहले पचेरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मामले की जांच पचेरी थाना पुलिस कर रही है.

पीड़ित आशीष ने आरोप लगाया कि हरियाणा के नागतिहाड़ी निवासी उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर हमला किया. आरोप है कि उसकी सास , साला , बुआ सास, फूफा सहित अन्य लोगों ने बीच बाजार उसे घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट की. आशीष के अनुसार वह अपने चाचा प्रताप के साथ नारनौल स्थित पेट्रोल पंप से बिक्री के करीब तीन लाख रुपए लेकर पचेरी लौट रहा था. बाजार में पहुंचने पर उसका चाचा बाइक लेने के लिए एक तरफ चले गए.

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इसी दौरान कार में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उसके गले से सोने की चेन और पेट्रोल पंप की बिक्री के लगभग तीन लाख रुपए छीन लिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपी फरार हो गए.