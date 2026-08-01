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करगिल शहीद के बेटे पर बीच बाजार जानलेवा हमला : ससुराल पक्ष ने लूटे तीन लाख, अपहरण का भी प्रयास

पीड़ित आशीष ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने सास सहित अन्य लोगों ने बीच बाजार उसे घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट की.

Attack on Kargil martyr son
हमले में घायल करगिल शहीद का बेटा (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 5:00 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू: जिले के पचेरी कस्बे में शनिवार को दिनदहाड़े करगिल शहीद राजकुमार के बेटे आशीष पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. बीच बाजार हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. गंभीर रूप से घायल आशीष को पहले पचेरी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. मामले की जांच पचेरी थाना पुलिस कर रही है.

पीड़ित आशीष ने आरोप लगाया कि हरियाणा के नागतिहाड़ी निवासी उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उस पर हमला किया. आरोप है कि उसकी सास , साला , बुआ सास, फूफा सहित अन्य लोगों ने बीच बाजार उसे घेरकर लाठी-डंडों से मारपीट की. आशीष के अनुसार वह अपने चाचा प्रताप के साथ नारनौल स्थित पेट्रोल पंप से बिक्री के करीब तीन लाख रुपए लेकर पचेरी लौट रहा था. बाजार में पहुंचने पर उसका चाचा बाइक लेने के लिए एक तरफ चले गए.

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इसी दौरान कार में सवार होकर पहुंचे आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया. पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने मारपीट के दौरान उसके गले से सोने की चेन और पेट्रोल पंप की बिक्री के लगभग तीन लाख रुपए छीन लिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसे जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर लोगों की भीड़ जुटने पर आरोपी फरार हो गए.

आशीष ने आरोप लगाया कि यह विवाद पचेरी में स्थित कुछ दुकानों को लेकर चल रहा है. उसके अनुसार आधी दुकानें उसके चाचा प्रताप के नाम हैं, जबकि आधी उसके दिवंगत ससुर के नाम दर्ज हैं. उसका आरोप है कि ससुराल पक्ष सभी दुकानों पर कब्जा करना चाहता है. उसने यह भी बताया कि पिछले वर्ष उसके ससुर ने भी उसके साथ मारपीट की थी और अब उनके निधन के बाद ससुराल पक्ष के अन्य लोगों ने हमला किया है. पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के दौरान उसने दो बार पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची.

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थानाधिकारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि बाजार में हरियाणा के लोगों द्वारा युवक के साथ मारपीट करने की सूचना मिली थी. अस्पताल में पहुंचकर युवक से जांच-पड़ताल की गई और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. मामला करगिल शहीद राजकुमार के परिवार से जुड़ा होने के कारण पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. पुलिस वायरल वीडियो और लगाए गए आरोपों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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