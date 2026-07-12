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अलीगढ़ में महिला ने लगाया ससुर पर दुष्कर्म का आरोप; थाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा, महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:58 PM IST

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अलीगढ़: थाना सासनीगेट क्षेत्र में एक विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर बेटी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया. रविवार को पूर्व मेयर शकुंतला भारती के नेतृत्व में थाना सासनीगेट का घेराव और जमकर हंगामा किया.

पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा. कार्यकर्ताओं ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?: ​पीड़िता के पिता अनुसार, युवती की शादी वर्ष 2022 में कानपुर नगर निवासी एक युवक से हुआ था. परिजनों ने बताया कि बेटी बीती 19 जून को अपने बच्चे के साथ अलीगढ़ स्थित मायके आई थी. 5 जुलाई को ससुराल पक्ष के लोग उसे अपने साथ वापस ले गए, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल रहा था. परिजनों का उससे संपर्क पूरी तरह टूट गया था.

पीड़िता के परिवार का आरोप है कि युवती को मथुरा (वृंदावन) में करीब 15 दिनों तक बंधक बनाकर रखा. उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया गया. साथ ही किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई.


​पीड़िता के शिकायत के अनुसार, ​लगभग तीन वर्ष पूर्व जब मुझे संतान नहीं हो रही थी. तब मेरे ससुर ने एक अघोरी को घर बुलाकर पूजा-कराया. अगले दिन शाम को मेरी सास और ननद ने मुझे एक ताबीज पहनने को दिया. इसके बाद अज्ञात पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद ससुर लालित ने मेरी इच्छा के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता ने बताया कि जब उसने पति को यह बात बताई, तो उसने साथ देने के बजाय मारपीट की और धमकी दी. बदनामी के डर से वह शांत रही और बाद में उसे एक पुत्र हुआ. 20 दिन ससुर ने फिर जबरदस्ती करने की कोशिश की. विरोध करने पर पति ने बेरहमी से पीटा.

पीड़िता के अनुसार, 5 जुलाई 2026 को वह अपने मासूम बच्चे को लेकर कानपुर में शिकायत करने गई, लेकिन वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुई. डर के मारे वह वृंदावन पहुंच गई. 9 जुलाई को एक राहगीर के फोन से उसने अपने भाई को आपबीती बताई, जिसके बाद मायके वाले उसे वापस अलीगढ़ लेकर आए.

​थाने पर किया प्रदर्शन: ​घटना से आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर आरोपियों को बचाने और ढीली कार्रवाई करने का आरोप लगाया. पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होगा.

पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रथम संजीव शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं और साक्ष्यों की गहनता से जांच कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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