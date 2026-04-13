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अधिकारियों की सुस्ती पड़ रही भारी, 22 प्रोजेक्ट्स की देरी ने खजाने पर बढ़ाया 687 करोड़ का बोझ

मध्य प्रदेश सरकार को लेकर सीएजी की ताजा रिपोर्ट में खुलासा. रिपोर्ट में विशेष तौर से लोक निर्माण विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवाल.

MADHYA PRADESH CAG REPORT
मध्य प्रदेश सरकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 9:33 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 10:37 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश में विकास के दावे एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं. दरअसल कागजों पर तेजी से दौड़ती विकास योजनाएं जमीनी हकीकत में सुस्ती की शिकार हो रही हैं. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानि सीएजी की ताजा रिपोर्ट की मानें तो अधिकारियों की लापरवाही और देरी का खामियाजा सीधे जनता और सरकारी खजाने को भुगतना पड़ रहा है. लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घटी विकास प्राधिकरण और नगरीय प्रशासन जैसे केवल 3 विभागों की 22 अधूरी परियोजनाओं ने राज्य पर 687 करोड़ रुपये से ज्यादा का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है.

प्रोजेक्ट की लागत और समय सीमा बढ़ी

सीएजी की रिपोर्ट में 31 मार्च 2023 तक की स्थिति का विश्लेषण किया गया है, जिसमें सामने आया कि कई परियोजनाएं तय समय सीमा में पूरी नहीं हो सकीं. प्रशासनिक ढिलाई और निर्णय लेने में देरी के कारण इन परियोजनाओं की लागत लगातार बढ़ती गई. शुरुआती अनुमान और वर्तमान लागत के बीच 687.55 करोड़ रुपये का अंतर इस बात का संकेत है कि परियोजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में गंभीर खामियां हैं. इस देरी का असर सिर्फ बजट पर नहीं पड़ा, बल्कि आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं पर भी पड़ रहा है.

सिंचाई और निर्माण कार्यों पर सबसे ज्यादा असर

सीएजी रिपोर्ट के अनुसार जिन 22 परियोजनाओं में लागत बढ़ी है, उनमें अधिकतर सिंचाई और निर्माण से जुड़ी हैं. सिंचाई परियोजनाओं में देरी का मतलब है कि किसानों को समय पर पानी नहीं मिल सका, जिससे खेती प्रभावित हुई. वहीं निर्माण कार्यों के अधूरे रहने से सड़कों, पुलों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास रुक गया. इसका सीधा असर आर्थिक गतिविधियों और आम जनजीवन पर पड़ा.

इन विभागों में सबसे ज्यादा लापरवाही उजागर

इस रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर विशेष सवाल उठाए गए हैं. लोक निर्माण विभाग की सैकड़ों परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, जिन पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं. वहीं नर्मदा घाटी से जुड़ी परियोजनाओं में भी लागत बढ़ने और समय सीमा पार होने के कई मामले सामने आए हैं. इस मामले में ड्राइंग-डिजाइन में देरी, भूमि अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया और ठेकेदारों पर नियंत्रण की कमी को मुख्य कारण बताया गया है.

निवेश पर भी नहीं मिल रहा उचित रिटर्न

सीएजी ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर भी चिंता जताई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार लगातार घाटे में चल रहे निगमों और कंपनियों में निवेश कर रही है, लेकिन उसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा. साल 2022-23 में 43,384 करोड़ रुपये के निवेश पर मात्र 159.58 करोड़ रुपये का रिटर्न मिला, जो बेहद कम है. यह स्थिति दर्शाती है कि निवेश की रणनीति और निगरानी में सुधार की जरूरत है.

पीपीपी परियोजनाएं भी समय से पीछे

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल की परियोजनाएं भी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं. रिपोर्ट के अनुसार 194 में से 41 परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं और अपनी तय समय सीमा पार कर चुकी हैं. इन परियोजनाओं की लागत 5,125 करोड़ रुपये बताई गई है. देरी के कारण इनकी लागत और बढ़ने की आशंका बनी हुई है, जिससे भविष्य में और वित्तीय दबाव बढ़ सकता है.

जवाबदेही तय करने की मांग तेज

इस मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक परियोजनाओं में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी. 687 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत से कई जरूरी विकास कार्य किए जा सकते थे, लेकिन लापरवाही के कारण यह पैसा व्यर्थ खर्च हो गया. वहीं लोक निर्माण विभाग के ईएनसी केपीएस राणा का कहना है कि जिन प्रोजेक्ट्स की लागत और डेड लाइन बढ़ाई गई है, वे कोविड के दौरान स्वीकृत हुए थे. अब हम ऐसे निर्माण कार्यों को लेकर सख्ती से काम कर रहे हैं.

Last Updated : April 13, 2026 at 10:37 PM IST

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