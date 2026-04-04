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बूंदी: लाखेरी में आवारा डॉग का आतंक, एक दिन में 49 लोग हुए शिकार, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

बूंदी: जिले के लाखेरी कस्बे में शनिवार को आवारा श्वान के हमलों से आतंक फैल गया. मात्र एक दिन में 49 से अधिक लोग इन आवारा डॉग के हमले का शिकार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. बड़ी संख्या में लोगों पर हमला होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने शाम को रेस्क्यू अभियान चलाकर आक्रामक श्वान को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया.

कस्बे के विजय गेट, चुंगी नाका, महावीरपुरा टेक के नीचे, गणेशपुरा और शंकरपुरा इलाकों में सबसे ज्यादा हमलों की रिपोर्ट सामने आई. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. अभिभावक अब बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर महसूस कर रहे हैं, जबकि बुजुर्ग सुबह-शाम की सैर से कतरा रहे हैं. रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोग भी सतर्कता के साथ बाहर जाने को मजबूर हैं.

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दो दिन में 57 लोगों का काटा: लाखेरी चिकित्सा प्रभारी डॉ. शिशु पाल मीणा ने बताया कि शनिवार को करीब 49 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. सभी लोग स्वान के काटने से घायल होकर अस्पताल आए थे. डॉक्टर ने बताया कि शुक्रवार को भी 8 से अधिक लोग श्वान के हमले का शिकार हुए थे. इस प्रकार केवल दो दिनों में कस्बे में कुल 57 लोग आवारा डॉग्स के निशाने पर आ चुके हैं. इस गंभीर स्थिति की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना.