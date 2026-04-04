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बूंदी: लाखेरी में आवारा डॉग का आतंक, एक दिन में 49 लोग हुए शिकार, स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश

बूंदी के लाखेरी में आवारा डॉग ने दो दिनों में कुल 57 लोगों को घायल किया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई.

आवारा डॉग का आतंक
आवारा डॉग का आतंक (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 7:36 PM IST

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बूंदी: जिले के लाखेरी कस्बे में शनिवार को आवारा श्वान के हमलों से आतंक फैल गया. मात्र एक दिन में 49 से अधिक लोग इन आवारा डॉग के हमले का शिकार हो गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया. घायलों को तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया और एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. बड़ी संख्या में लोगों पर हमला होने के बाद नगर पालिका प्रशासन ने शाम को रेस्क्यू अभियान चलाकर आक्रामक श्वान को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया.

कस्बे के विजय गेट, चुंगी नाका, महावीरपुरा टेक के नीचे, गणेशपुरा और शंकरपुरा इलाकों में सबसे ज्यादा हमलों की रिपोर्ट सामने आई. बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं. अभिभावक अब बच्चों को घर से बाहर भेजने में डर महसूस कर रहे हैं, जबकि बुजुर्ग सुबह-शाम की सैर से कतरा रहे हैं. रोजमर्रा के काम के लिए निकलने वाले लोग भी सतर्कता के साथ बाहर जाने को मजबूर हैं.

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दो दिन में 57 लोगों का काटा: लाखेरी चिकित्सा प्रभारी डॉ. शिशु पाल मीणा ने बताया कि शनिवार को करीब 49 लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए. सभी लोग स्वान के काटने से घायल होकर अस्पताल आए थे. डॉक्टर ने बताया कि शुक्रवार को भी 8 से अधिक लोग श्वान के हमले का शिकार हुए थे. इस प्रकार केवल दो दिनों में कस्बे में कुल 57 लोग आवारा डॉग्स के निशाने पर आ चुके हैं. इस गंभीर स्थिति की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार जगदीश शर्मा भी अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना.

स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश: जगदीश शर्मा ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने सीधे अस्पताल जाकर उपचार व्यवस्था का जायजा लिया है. अस्पताल प्रशासन ने उन्हें शनिवार को 49 घायलों की सूचना दी थी. वहीं, नगरवासियों का कहना है कि आवारा श्वानों की समस्या नई नहीं है, लेकिन अब यह पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होती जा रही है. कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से ठोस कार्रवाई न होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है. नागरिकों ने प्रशासन से विशेष अभियान चलाकर कस्बे से आवारा श्वानों को हटाने की मांग की है.

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डॉग का रेस्क्यू किया गया: लाखेरी नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी नरेश राठौर ने कहा कि जैसे ही आवारा श्वान द्वारा राहगीरों पर हमले की सूचना मिली, रेस्क्यू टीम तुरंत सक्रिय कर दी गई. श्वान को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया और समय-समय पर ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई आवारा डॉग आक्रामक व्यवहार करे तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें.

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