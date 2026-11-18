ब्यावर के रायपुर पंचायत समिति के ग्राम कुशालपुरा से पहली बार किन्नर बनी सरपंच, बोली, 'सेवा मेरी प्राथमिकता'
मनीषा बाई ने कहा कि ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास करुंगी.
Published : November 18, 2026 at 2:06 PM IST
ब्यावर : जिले की रायपुर पंचायत समिति के कुशालपुरा ग्राम पंचायत से किन्नर मनीषा बाई ने सरपंच चुनाव में विजय हासिल की है. मनीषा बाई ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 301 मतों से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की है. राजस्थान पंचायत चुनाव में मनीषा बाई पहली किन्नर हैं, जो चुनाव जीत कर सरपंच बनी हैं.
मनीषा बाई की जीत पर उनकी शिष्या किन्नर रवीना सिंह ने बताया कि किन्नर समाज भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है. रवीना सिंह राजस्थान की प्रथम किन्नर एडवोकेट हैं. उन्होंने कहा कि किन्नर भी इंसान हैं और उनके पास भी दिल और दिमाग है. किन्नर होना कोई अभिशाप नहीं है. रवीना सिंह ने कहा कि किन्नर अर्धनारीश्वर भगवान शिव और शक्ति का प्रतीक है. किन्नरों की शारीरिक सरंचना देव प्रदत्त है.
पढ़ें : ढोल बजाते और नाचते-गाते किन्नर पहुंचे मतदान केंद्र, पसंदीदा नेता को दिया वोट - transgender community cast vote
उन्होंने कहा कि किन्नर महिला और पुरूष शक्ति के बराबर प्रतीक है. कुशालपुरा के जनादेश का किन्नर समुदाय सम्मान करता है. किन्नर मनीषा बाई के चुनाव जीतने से किन्नर समुदाय में खुशी का माहौल है. मनीषा बाई की जीत हम सभी किन्नरों के लिए प्रेरणा है. उनकी जीत से कुशालपुरा के ग्राम वासियों में खुशी है. एडवोकेट किन्नर रवीना सिंह ने कहा कि कुशालपुरा के विकास और ग्रामीणों के उत्थान और हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे. साथ ही मतदाताओं की उम्मीद पर मनीषा बाई का पूरा फोकस रहेगा.
पढ़ें : बधाई से मिले पैसों से शिवरात्रि पर कोटा में किन्नर ने स्थापित करवाया शिवलिंग, कहा- 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद लिया था संकल्प
ग्राम विकास और सेवा प्राथमिकता : उन्होंने कहा कि जब रवीना सिंह प्रदेश की पहली किन्नर एडवोकेट बन सकती हैं, तो मनीषा बाई सरपंच क्यों नहीं बन सकती हैं. नवनिर्वाचित सरपंच मनीषा बाई ने बताया कि कुशालपुरा की जनता ने मुझ पर पर भरोसा ओर विश्वास जताया है. इसके लिए में अंतःकरण से उनका धन्यवाद करती हूं और उनके जनादेश से काफी अभिभूत हूं. कुशालपुरा की जनता मेरा परिवार है. ग्रामीणों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हरसंभव प्रयास करुंगी. साथ ही ग्रामीणों के सुख–दुख में उनके साथ खड़े होकर सेवा करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने यह भी कहा कि कुशालपुरा के विकास के लिए मैं समर्पित भाव से कार्य करती रहूंगी.
पढ़ें : Kinnar Akhada Meeting : जयपुर में किन्नर अखाड़ा ने समाज के लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप
पढ़ें : गद्दी और वर्चस्व की लड़ाई ? जयपुर में किन्नर समाज के भीतर टकराव तेज
पढ़ें : नगर पालिका चुनाव: नाथद्वारा में पहली बार किन्नर प्रत्याशी चुनावी मैदान में, उदयपुर के वार्ड 60 से किन्नर मीरा राठौड़ ने भरा नामांकन