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ब्यावर के रायपुर पंचायत समिति के ग्राम कुशालपुरा से पहली बार किन्नर बनी सरपंच, बोली, 'सेवा मेरी प्राथमिकता'

किन्नर मनीषा बाई ( ETV Bharat Beawar )

ब्यावर : जिले की रायपुर पंचायत समिति के कुशालपुरा ग्राम पंचायत से किन्नर मनीषा बाई ने सरपंच चुनाव में विजय हासिल की है. मनीषा बाई ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 301 मतों से पराजित कर शानदार जीत दर्ज की है. राजस्थान पंचायत चुनाव में मनीषा बाई पहली किन्नर हैं, जो चुनाव जीत कर सरपंच बनी हैं.