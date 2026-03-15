कुचामनसिटी में साक्षरता का अनोखा उदाहरण, बुजुर्गों ने थामा पेन, कांपते हाथों से दी परीक्षा
कुचामनसिटी में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 82 वर्षीय मोहन राम कुमावत समेत कई बुजुर्गों ने परीक्षा पास कर साक्षरता का नया कीर्तिमान रचा.
Published : March 15, 2026 at 7:49 PM IST
कुचामनसिटी: ईमानदारी, संघर्ष और लगन से किसी भी उम्र में बदलाव लाया जा सकता है. इसका जीवंत उदाहरण रविवार को उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पलाड़ा स्कूल में आयोजित परीक्षा में देखने को मिला, जहां शिक्षकों की मेहनत और प्रेरणा से ग्रामीण बुजुर्गों ने साक्षर बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया. शुरुआत में कई बुजुर्ग परीक्षा देने से हिचक रहे थे. जैसे ही इसकी जानकारी शिक्षकों को मिली, उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया. शिक्षक सुबह से ही तेज धूप में गांव के घर-घर पहुंचे और बुजुर्गों व उनके परिजनों को साक्षरता के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया. उनकी इस लगन के कारण कई अनपढ़ बुजुर्ग परीक्षा केंद्र तक पहुंचे.
बुजुर्गों का कमाल: साक्षरता मुख्य संदर्भ व्यक्ति चंपालाल कुमावत ने बताया कि इस परीक्षा की सबसे खास तस्वीर 82 वर्षीय मोहन राम कुमावत त्रिसिंगियां, 78 वर्षीय सुजाराम त्रिसिंगियां व 79 वर्षीय मनोहरमा रही. इन तीनों ने इस उम्र में भी साक्षर बनने का अद्भुत जज्बा दिखाया. परीक्षा में उनसे अक्षर ज्ञान और चित्र पहचान से जुड़े सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने बिना किसी गलती के सही जवाब दिया. अन्य बुजुर्ग परीक्षार्थियों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार का यह प्रयास उनके जैसे अनपढ़ लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है. उनका कहना था कि अब वे अपना नाम लिखना, दस्तावेज पढ़ना और किताब पढ़ना सीख सकेंगे. जो उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है.
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शिक्षकों का भावुक क्षण: व्याख्याता सीमा डिडेल ने कहा कि बच्चों को पढ़ाना तो उनका कर्तव्य है, लेकिन जब बुजुर्ग भी अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो शिक्षकीय जीवन का असली उद्देश्य पूरा होता हुआ महसूस होता है. उनकी आंखों में इस सफलता की चमक साफ दिख रही थी. चंपालाल कुमावत ने बताया कि उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत रविवार को जिले में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया. कुचामन ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडावरा, पलाड़ा व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय त्रिसिंगियां के परीक्षा केंद्रों पर उन्होंने स्वयं संबलन प्रदान करते हुए परीक्षा व्यवस्थाओं, परीक्षार्थियों की उपस्थिति व कार्यक्रम में शिक्षार्थियों की सहभागिता की जानकारी ली.
उन्होंने बताया कि ब्लॉक में आवंटित लक्ष्य 5500 के विरुद्ध 102 पुरुष एवं 2396 महिला कुल 3408 नवसाक्षर परीक्षा में उपस्थित रहे. इनमें से 4 पुरुष एवं 2 महिला दिव्यांग ने भी परीक्षा दी. कुमावत ने नवसाक्षरों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर महत्वपूर्ण जीवन कौशल अर्जित करने और सतत सीखने के लिए प्रेरित किया. साथ ही आगामी समय में प्रभावी और नियमित साक्षरता कक्षा संचालन के लिए सभी को प्रोत्साहित किया. इस अवसर पर पलाड़ा में केंद्राधीक्षक एवं प्रधानाचार्य संपतलाल मेघवाल, ग्राम पंचायत साक्षरता प्रभारी अशोक कुमार, व्याख्याता सीमा डिडेल, रोशन एवं बड़ी संख्या में परीक्षार्थी उपस्थित रहे.
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