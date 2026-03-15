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कुचामनसिटी में साक्षरता का अनोखा उदाहरण, बुजुर्गों ने थामा पेन, कांपते हाथों से दी परीक्षा

बुजुर्गों ने दी परीक्षा ( ETV Bharat Kuchaman city )