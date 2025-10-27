कुचामनसिटी: पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, दिवाली की छुट्टी से लौट रहे दो युवकों की मौत
कुचामनसिटी में एक पिकअप ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों युवकों की मौत हो गई.
Published : October 27, 2025 at 3:34 PM IST
कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के सुजानगढ़-लाडनूं सड़क मार्ग पर पिकअप वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक ने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोपी चालक घटना के बाद वाहन लेकर फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर: लाडनूं थाने के हेड कांस्टेबल मनीष कुमार ने बताया कि दोनों युवकों की पहचान सुरेन्द्र सिंह पुत्र निरंजन सिंह सांखला और पुनीत पुत्र श्यामसुंदर भोजक निवासी लाडनूं के रूप में हुई है. दोनों युवक दिवाली की छुट्टियों के बाद वापस सुजानगढ़ आईटीआई जा रहे थे. इसी दौरान छिपोलाई से निकलते ही बायपास रोड पर एक पिकअप वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
इसे भी पढ़ें- नेशनल हाईवे पर हादसा, बाड़मेर से कोटा जा रही बस पलटी, एक दर्जन यात्री घायल
स्थानीय लोग जब मदद के लिए पहुंचे तो एक युवक की मोके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल युवक को 108 एम्बुलेंस की सहायता से लाडनूं सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहा गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन सीकर के पास दूसरे घायल ने भी दम तोड़ दिया है. दोनों के शवों को लाडनूं अस्पताल की मोर्चारी में रखवाया गया है. घटना की सूचना परिजनों को दी गई है. उनके आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जाएगी. हेड कांस्टेबल ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पिकअप वाहन की तलाश में जुट गई है.