कुचामनसिटी: पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, दिवाली की छुट्टी से लौट रहे दो युवकों की मौत

घटना स्थल पर पड़ी क्षतिग्रस्त बाइक ( ETV Bharat Kuchaman city )