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कोटा में ACB की कार्रवाई: केडीए में लिपिक और संविदा कर्मी को 15 हजार रिश्वत लेते पकड़ा

ACB ने नामांतरण के लिए 15 हजार रिश्वत लेते ट्रैप किया. रिलीव के आदेश आने के भी केडीए में काम कर रहा था आरोपी.

रिश्वतखोर लिपिक और संविदा कर्मी को ACB ने पकड़ा
ACB ने दो आरोपियों को रिश्वत लेते पकड़ा (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 5, 2026 at 5:12 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 5:20 PM IST

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कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) में कार्रवाई करते हुए लिपिक और संविदा कर्मी को रिश्वत के मामले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने परिवादी से नामांतरण खोलने के एवज में 15 हजार रुपए की रिश्वत ली थी. इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने संविदा कर्मी कपिल राज को केडीए से ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि जुगल किशोर मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में गिरफ्तार किया गया है.

एसीबी के एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि परिवादी से नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी, उसने एसीबी को शिकायत दी थी. इसके बाद सत्यापन कराया गया, जिसमें नामांतरण खोलने के लिए लिपिक जुगल किशोर मीणा संविदा कर्मी कपिल राज के जरिए पैसे मांग रहा था. पैसे मांगने की पुष्टि होने के बाद एसीबी टीम ने ट्रैप का जाल फैलाया. परिवादी से कपिल राज ने केडीए की कैंटीन में परिवादी को बुलाकर पैसे ले लिए थे, जिस पर एसीबी टीम ने तत्काल कपिल राज को गिरफ्तार कर लिया. दूसरा आरोपी जुगल किशोर कोटा विकास प्राधिकरण के दफ्तर में नहीं था, वह सिंचाई विभाग के नयापुरा स्थित दफ्तर में मौजूद था, वहीं जुगल किशोर मीणा को नयापुरा स्थित सिंचाई विभाग के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया है.

कार्रवाई के जानकारी देते ACB के अधिकारी (ETV Bharat Kota)

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रिलीव के आदेश, फिर भी काम कर रहा: इस पूरे मामले में सामने आया है कि जुगल किशोर मीणा को चंबल कमांड एरिया डेवलपमेंट (CAD) से कोटा विकास प्राधिकरण में डेपुटेशन पर लगाया गया था. तत्कालीन केडीए कमिश्नर ममता तिवारी के समय यह सीएडी में लॉटरी वितरण शाखा में था, जहां से केडीए में डेपुटेशन कर दिया गया था. हालांकि, इसके बाद डिविजनल कमिश्नर अनिल कुमार अग्रवाल ने जुगल किशोर मीणा को केडीए से रिलीव करने के निर्देश दे दिए थे. इसके बाद उसे सीएडी में सेवाएं देनी थी, लेकिन 15 अप्रैल के आदेश को डेढ़ महीने से ज्यादा समय होने के बावजूद भी उसे कोटा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने रिलीज नहीं किया.

आरोपी जुगल किशोर मीणा
आरोपी जुगल किशोर मीणा (ETV Bharat kota)

पूरे पैसे आने तक नहीं करूंगा कार्रवाई: भ्रष्टाचार ब्यूरो के उप अधीक्षक अनीश अहमद ने बताया कि आरकेपुरम इलाके में मां के नाम से बेटे के नाम मकान और भूखंड का नामांतरण होना था. इसके लिए ही परिवादी से 50 हजार रुपए की रिश्वत मांगी गई थी. यहां तक कि जुगल किशोर ने साफ शब्दों में कह दिया था कि बिना पैसे के वह फाइल को आगे नहीं बढ़ाएगा. इस संबंध में 20 हजार रुपए परिवादी से पहले ही ले लिए गए थे, जबकि परिवादी ने शिकायत की. इसके बाद शेष 15 हजार लेते हुए आरोपी ट्रैप हो गए. बाकी पैसा बाद में लेता, तब ही वह काम आगे बढ़ाता. दूसरी तरफ एसीबी की कार्रवाई के बाद अचानक पूरे केडीए परिसर में हड़कंप मच गया. हालांकि, जुगल किशोर को पकड़ने के लिए दूसरी टीम भेजी गई थी. बाद में रिश्वत लेने वाले कपिल राज को केडीए परिसर से करीब 5 किलोमीटर दूर नयापुरा स्थित एसीबी के दफ्तर ले जाया गया.

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Last Updated : June 5, 2026 at 5:20 PM IST

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