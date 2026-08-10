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RSS का कोटा में युवाओं से संवाद: कानिटकर बोले- सोशल मीडिया के फैक्ट चेक जरूरी...देश की साख गिराने को काम कर रहा इकोसिस्टम

युवाओं को संबोधित करते मुकुल कानिटकर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य और विमर्श समन्वय प्रमुख मुकुल कानिटकर ने युवाओं से कहा कि अभी सोशल मीडिया का समय है. इसमें भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इकोसिस्टम और टूल किट बनाकर भारत को गिराने के लिए लोग काम कर रहे है. इस नैरेटिव की लड़ाई में हम हार जाते है. भारत विश्व गुरु बन गया है. दुनिया भी यह मानती है. देशवासी भी स्वीकारते हैं. इसका प्रमाण है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है. कानिटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सोमवार को युवाओं से संवाद कर रहे थे. आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य मुकुल कानिटकर ने कहा कि यूपीआई विश्व में हमारी अर्थ व्यवस्था की उन्नति का प्रमाण है. आज कई देश इसे भारत से सीख रहे हैं. भारत ने विश्व को योग, ज्ञान और जीवन-दर्शन की परंपरा दी है. भारत की अंतरिक्ष और तकनीकी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और डिजिटल प्रमाण-पत्र भी भारत की तकनीक में आगे रहने के उदाहरण है. पढ़ें:'जेन-Z पर हमें भरोसा, एंटी नेशनल नहीं ईमानदार पीढ़ियां हैं', बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत