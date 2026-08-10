RSS का कोटा में युवाओं से संवाद: कानिटकर बोले- सोशल मीडिया के फैक्ट चेक जरूरी...देश की साख गिराने को काम कर रहा इकोसिस्टम
भारत इसलिए विश्वगुरु क्योंकि देश की सांस्कृतिक विरासत 21 जून को दुनिया ने योग दिवस के रूप में स्वीकार कर लिया.
Published : August 10, 2026 at 9:05 PM IST
कोटा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य और विमर्श समन्वय प्रमुख मुकुल कानिटकर ने युवाओं से कहा कि अभी सोशल मीडिया का समय है. इसमें भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए इकोसिस्टम और टूल किट बनाकर भारत को गिराने के लिए लोग काम कर रहे है. इस नैरेटिव की लड़ाई में हम हार जाते है. भारत विश्व गुरु बन गया है. दुनिया भी यह मानती है. देशवासी भी स्वीकारते हैं. इसका प्रमाण है कि भारत की सांस्कृतिक विरासत 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है. कानिटकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सोमवार को युवाओं से संवाद कर रहे थे.
आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार टोली सदस्य मुकुल कानिटकर ने कहा कि यूपीआई विश्व में हमारी अर्थ व्यवस्था की उन्नति का प्रमाण है. आज कई देश इसे भारत से सीख रहे हैं. भारत ने विश्व को योग, ज्ञान और जीवन-दर्शन की परंपरा दी है. भारत की अंतरिक्ष और तकनीकी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और डिजिटल प्रमाण-पत्र भी भारत की तकनीक में आगे रहने के उदाहरण है.
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युवा सोशल मीडिया जानकारी का करें फैक्ट चेक: कानिटकर ने कहा कि समाज में बदलाव केवल व्यवस्था बदलने से नहीं होगा. समाज की समस्याओं का स्थायी समाधान समाज की सहभागिता से ही किया जा सकता है. युवाओं को अपने अधिकारों के लिए सजग रहने की आवश्यकता है. सोशल मीडिया पर आ रही सभी जानकारियां सटीक नहीं रहती है. यहां गलत जानकारी भी परोसी जा रही है. यहां नरेटिव सेट किए जाते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर आने वाली जानकारी का फैक्ट चेक जरूरी है. यह जिम्मेदारी भी समाज के हर वर्ग की है और युवाओं की ज्यादा है.
1500 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था में अच्छी भागीदारी: उन्होंने कहा, भारत का इतिहास गौरवशाली रहा है. कई स्टडी के अनुसार, करीब 1500 साल पहले विश्व अर्थव्यवस्था में भारत की काफी अच्छी भागीदारी थी. उन्होंने कहा, 1500 साल पहले 46 और 1900 साल पहले 23 फीसदी हिस्सेदारी थी, जबकि 1947 में जीडीपी की दो प्रतिशत हिस्सेदारी भारत की रही है. इंजीनियर शशांक विजयवर्गीय ने कहा कि युवा राष्ट्र की ताकत है. उसका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए. संवाद में युवाओं व शिक्षाविदों ने भी सवाल पूछे. कोटा महानगर कार्यवाहक महेश नागर ने यह जानकारी दी. कोटा विभाग संघ चालक पन्नालाल शर्मा व महानगर संघ चालक गोपाल लाल गर्ग मौजूद थे.
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