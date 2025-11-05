दोस्त नहीं छोड़ने दे रहे धूम्रपान की लत, काउंसलिंग में 94% लोग फेल, पियर प्रेशर बड़ा 'विलेन'

दोस्त नहीं छोड़ने दे रहे धूम्रपान की लत, काउंसलिंग में 94% लोग फेल, पियर प्रेशर बड़ा 'विलेन'
नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में काउंसलिंग से 5 वर्षों में मात्र 5.78% लोग यानि 279 लोग ही तंबाकू और स्मोकिंग की लत छोड़ पाए.
Published : November 5, 2025 at 5:12 PM IST
कोटा: केंद्र और राज्य सरकार नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम चला रही हैं, जिसके तहत स्मोकिंग और तंबाकू सेवन करने वालों की काउंसलिंग करवाई जाती है, ताकि वे इस लत को छोड़ सकें. कोटा में भी यह काउंसलिंग हो रही है, लेकिन इसके आंकड़े बहुत अच्छे नहीं हैं. पिछले 5 सालों में केवल 6 फीसदी से कम लोग ही काउंसलिंग के बाद इस लत को छोड़ पाए हैं. ज्यादातर लोग काउंसलिंग की शुरुआत में इसका सेवन छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में फिर से तंबाकू सेवन या स्मोकिंग शुरू कर देते हैं. इसमें सबसे बड़ा कारण पियर प्रेशर ग्रुप है, जिसमें उनके दोस्त और रिश्तेदार शामिल हैं.
नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के जिला समन्वयक अमित शर्मा का कहना है कि साल 2021 से कोटा में काउंसलिंग शुरू हुई थी. इसके तहत सितंबर 2025 तक 4823 लोगों की काउंसलिंग हुई है. इनमें से लत छोड़ने वाले लोग 5.78 फीसदी हैं, जिनकी संख्या मात्र 279 है. अमित शर्मा का कहना है कि ये वे लोग हैं, जिन्होंने पूरी तरह तंबाकू का सेवन छोड़ दिया, जबकि कुछ लोग ऐसे थे, जिन्होंने शुरुआती तौर पर तो तंबाकू का सेवन कम कर दिया था, लेकिन बाद में दोबारा शुरू कर दिया. इनमें से अधिकांश लोगों को थैरेपीयूटिक ट्रीटमेंट (निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी) दिया गया था. इसके बावजूद अधिकांश लोगों ने दोबारा सेवन शुरू कर दिया, इसीलिए उन्हें तंबाकू छोड़ने वालों में शामिल नहीं किया गया है. शर्मा के अनुसार, पूरे देश में ही 6 से 8 प्रतिशत के आसपास काउंसलिंग के बाद तंबाकू और स्मोकिंग छोड़ने वालों की संख्या है.
परिवार के प्रेशर में आए अधिकांश लोग: नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम की काउंसलर प्रियंका विजयवर्गीय का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान अधिकांश लोगों ने बताया कि वे परिवार की नाराजगी या उनके प्रेशर के चलते तंबाकू और स्मोकिंग छोड़ने के लिए सहमत हुए हैं. इसमें कैंसर जैसी घातक बीमारी का खतरा उन्हें महसूस होने लगा था, इसीलिए वे काउंसलिंग करवा रहे हैं. कुछ लोग ऐसे भी थे, जिनके दांतों में समस्या होने लगी थी. अन्य कई लोगों को शरीर में नुकसान हो रहा था. कुछ लोगों को हाइपरटेंशन की तकलीफ भी होने लगी थी. प्रियंका के मुताबिक, अधिकांश लोग ऐसे हैं जो 15 से 25 साल तक तंबाकू या स्मोकिंग करने के बाद इस लत को छोड़ने का प्रयास करते हैं.
अधिकांश फिर से शुरू कर देते हैं: अमित शर्मा का कहना है कि इस काउंसलिंग के बाद हर 15 दिन में चार फॉलोअप लिए जाते हैं. कुछ कहते हैं कि धीरे-धीरे कम कर रहे हैं. कुछ छोड़ भी देते हैं, लेकिन अधिकांश लगो वापस शुरू कर देते हैं. उन्होंने बताया कि मात्रा कम करने वालों को भी काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता है. 2 महीने तक तंबाकू सेवन और स्मोकिंग नहीं करने वालों को ही लत छोड़ने वालों में गिना जाता है. उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने गुटखा और स्मोकिंग की लत छोड़ दी है, उनमें अधिकांश ने स्वयं की प्रेरणा से और मन में ठानकर सेवन नहीं करने का फैसला किया था, इसीलिए वे इसे छोड़ पाए.
निकोटीन गम से उपचार: काउंसलर प्रियंका विजयवर्गीय का कहना है कि काउंसलिंग के लिए अधिकांश लोग स्वेच्छा से आते हैं. इसके अलावा टीबी व डेंटल क्लिनिक से रेफरेंस पर भी कुछ लोग आते हैं. कुछ नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज (एनसीडी) क्लिनिक से भी चिह्नित होकर पहुंचते हैं. इन्हें यहां काउंसलिंग करवाई जाती है, जिसमें सवाल पूछे जाते हैं. इस काउंसलिंग में फेजरस्ट्रॉम टेस्ट भी होता है, जिसमें श्वसन तंत्र में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा देखी जाती है. इसके साथ ही थैरेपीयूटिक ट्रीटमेंट (निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी) भी दिया जाता है. इसमें सरकार निशुल्क निकोटीन गम उपलब्ध करा रही है. इन लोगों के तंबाकू और स्मोकिंग की मात्रा के आधार पर निकोटीन गम दी जाती है.
काउंसलिंग सेंटर बढ़ेंगे: अमित शर्मा के मुताबिक, वर्तमान में कोटा जिले में रामपुरा जिला अस्पताल में ही काउंसलिंग चल रही है, जहां हर दिन तीन से चार मरीजों की काउंसलिंग होती है, लेकिन अब सरकार इसके केंद्र बढ़ाने जा रही है. अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी ये सेंटर ले जाए जाएंगे. इसके बाद कोटा की आठ सीएचसी पर भी सुविधा मिलेगी, जिनमें रामगंजमंडी, इटावा, सांगोद, खातौली, कैथून, चेचट, कुन्हाड़ी और विज्ञान नगर शामिल हैं.
इसके अलावा दो निजी डेंटल कॉलेज दासवानी और सुधा में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. इनमें भी सरकार इस प्रोग्राम को संचालित करने के लिए मदद कर रही है. ऐसे में अब कोटा में 11 सेंटर पर यह काउंसलिंग हो सकेगी. केंद्र और राज्य सरकार अब इस योजना के तहत डेंटल चिकित्सकों को भी काउंसलिंग की ट्रेनिंग देने वाली है, जिसके बाद वे भी ट्रेनिंग कर सकेंगे. कोटा संभाग स्तर की ट्रेनिंग कोटा में नवंबर माह में होगी.
