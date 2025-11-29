ETV Bharat / state

कोटा में ACB की कार्रवाई, 13 साल बाद रिटायर्ड क्लर्क आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा देहात ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान तलवंडी कोटा निवासी 72 वर्षीय ताराचंद सिंघल पुत्र हरि बल्लभ सिंघल के रूप में हुई है. वह पूर्व में नगर विकास न्यास (अब कोटा विकास प्राधिकरण) में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था. यह मामला वर्ष 2012 का है, जब ACB ने तलवंडी क्षेत्र में छापेमारी की थी. जांच में पता चला था कि ताराचंद सिंघल नगर विकास न्यास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की मूल फाइलें अपने घर पर रखता था और इन फाइलों के जरिए लाखों रुपये की अवैध कमाई कर चुका था. उसका वेतन के अलावा कोई अन्य आय का स्रोत नहीं था, फिर भी उसके पास भारी-भरकम संपत्ति पाई गई. इसे भी पढ़ें- कोटा में एसीबी का एक्शन, तिलम संघ के जीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा