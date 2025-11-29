कोटा में ACB की कार्रवाई, 13 साल बाद रिटायर्ड क्लर्क आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 13 साल पुराने मामले में रिटायर्ड वरिष्ठ लिपिक ताराचंद सिंघल (72) को गिरफ्तार किया है.
Published : November 29, 2025 at 7:34 AM IST
कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) कोटा देहात ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया. आरोपी की पहचान तलवंडी कोटा निवासी 72 वर्षीय ताराचंद सिंघल पुत्र हरि बल्लभ सिंघल के रूप में हुई है. वह पूर्व में नगर विकास न्यास (अब कोटा विकास प्राधिकरण) में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था.
यह मामला वर्ष 2012 का है, जब ACB ने तलवंडी क्षेत्र में छापेमारी की थी. जांच में पता चला था कि ताराचंद सिंघल नगर विकास न्यास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं की मूल फाइलें अपने घर पर रखता था और इन फाइलों के जरिए लाखों रुपये की अवैध कमाई कर चुका था. उसका वेतन के अलावा कोई अन्य आय का स्रोत नहीं था, फिर भी उसके पास भारी-भरकम संपत्ति पाई गई.
2013 में रिटायर हुआ था आरोपी: ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह कानावत ने बताया कि लंबी जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि आरोपी के पास अपनी ज्ञात आय स्रोतों से 65 प्रतिशत अधिक संपत्ति है. इस मामले की जांच पहले तत्कालीन ASP अरुण माच्या, फिर ASP प्रेरणा शेखावत और अब ASP गोपाल सिंह कानावत ने की. लंबे समय तक चालान पेश नहीं होने के कारण मामला लंबित था. आरोपी 2013 में ही रिटायर हो चुका था.
शुक्रवार को कोटा विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सचिव कुशल कुमार कोठारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ACB की टीम ने ताराचंद सिंघल को गिरफ्तार कर लिया. उसे विशेष भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा में पेश किया गया, जहां से उसे 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. इसके साथ ही शुक्रवार को ही आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय कोटा में सहायक अभियोजन निदेशक जय गौतम के जरिए चालान पेश किया गया है.