कोटा में एसीबी का एक्शन, तिलम संघ के जीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
तिलम संघ के महाप्रबंधक ने परिवादी से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में रिश्वत मांगी थी.
Published : November 26, 2025 at 4:11 PM IST
कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) बारां की टीम ने बुधवार दोपहर कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. तिलम संघ के महाप्रबंधक न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीद केंद्र आवंटन करने की एवज में लाखों रुपए के रिश्वत मांग रहे थे. पहली किस्त के 30 हजार रुपए लेते हुए उन्हें एसीबी की टीम ने पकड़ लिया.
1.45 लाख मांगी थी रिश्वत: एसीबी बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा ने बताया कि बारां जिले के पलायथा निवासी एक परिवादी ने शिकायत की थी कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद केंद्र संचालित करना चाहते हैं और इसके लिए तिलम संघ में आवेदन किया था. खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी ने उनसे 1.45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.
ठिकानों पर दबिश जारी: कालूराम वर्मा ने बताया कि मंगलवार को परिवाद का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद बुधवार को ट्रैप टीम गठित की गई. परिवादी ने पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपये महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रावतभाटा रोड स्थित तिलम संघ कार्यालय में दिए. इसी दौरान एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. रिश्वत की राशि भी मौके से बरामद कर ली गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कार्रवाई अभी जारी है. आरोपी रमेश चंद बैरागी के ठिकानों पर भी एसीबी की टीमें रवाना की गई हैं, जहां तलाशी और आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी.
राज्य सरकार ने 24 नवंबर से MSP पर खरीद शुरू करने के आदेश दिए थे. हाड़ौती संभाग में सोयाबीन और उड़द की खरीद होनी है, लेकिन अधिकांश खरीद केंद्र अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं. इस प्रक्रिया में खरीद केंद्रों के आवंटन को लेकर बड़े स्तर पर सौदेबाजी की शिकायतें भी सामने आ रही थीं.
