ETV Bharat / state

कोटा में एसीबी का एक्शन, तिलम संघ के जीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

तिलम संघ के महाप्रबंधक ने परिवादी से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में रिश्वत मांगी थी.

एसीबी ने जीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा
एसीबी ने जीएम को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 26, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) बारां की टीम ने बुधवार दोपहर कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. तिलम संघ के महाप्रबंधक न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीद केंद्र आवंटन करने की एवज में लाखों रुपए के रिश्वत मांग रहे थे. पहली किस्त के 30 हजार रुपए लेते हुए उन्हें एसीबी की टीम ने पकड़ लिया.

1.45 लाख मांगी थी रिश्वत: एसीबी बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालूराम वर्मा ने बताया कि बारां जिले के पलायथा निवासी एक परिवादी ने शिकायत की थी कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद केंद्र संचालित करना चाहते हैं और इसके लिए तिलम संघ में आवेदन किया था. खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी ने उनसे 1.45 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

कोटा में एसीबी की कार्रवाई (ETV Bharat Kota)

इसे भी पढ़ें- सवाई माधोपुर: कनिष्ठ सहायक 18,500 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, तहसीलदार फरार

ठिकानों पर दबिश जारी: कालूराम वर्मा ने बताया कि मंगलवार को परिवाद का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद बुधवार को ट्रैप टीम गठित की गई. परिवादी ने पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपये महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रावतभाटा रोड स्थित तिलम संघ कार्यालय में दिए. इसी दौरान एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया. रिश्वत की राशि भी मौके से बरामद कर ली गई है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कार्रवाई अभी जारी है. आरोपी रमेश चंद बैरागी के ठिकानों पर भी एसीबी की टीमें रवाना की गई हैं, जहां तलाशी और आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी.

राज्य सरकार ने 24 नवंबर से MSP पर खरीद शुरू करने के आदेश दिए थे. हाड़ौती संभाग में सोयाबीन और उड़द की खरीद होनी है, लेकिन अधिकांश खरीद केंद्र अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं. इस प्रक्रिया में खरीद केंद्रों के आवंटन को लेकर बड़े स्तर पर सौदेबाजी की शिकायतें भी सामने आ रही थीं.

इसे भी पढ़ें- एसीबी ने एएसआई के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा, एफआर लगाने की एवज में मांगे थे 1 लाख रुपए

TAGGED:

जीएम को रिश्वत लेते पकड़ा
तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद
KOTA BRIBE CASE
न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र
ACB ACTION IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

100 साल तक भी खड़े रहते हैं इस शैली से बने मकान, बाहरी राज्यों के लोग भी लेते हैं इसकी ट्रेनिंग

Special: RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की टूक - 2047 का विकसित भारत चाहिए तो ग्रोथ रेट 7-8% और अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां जरूरी

भारतीय क्रिकेट का सबसे डरावना दौर, जब इंडिया को लगातार 31 टेस्ट में नहीं मिली जीत

Health Tips : सर्दियों में हेल्थ बूस्टर है चना, मूंगफली और गुड़, इन्हें करना चाहिए परहेज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.