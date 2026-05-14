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कोटा: पुलिस के पकड़ते ही युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, गले पर लगे 8 टांके, इलाज जारी

कोटा में एक युवक ने पुलिस की तलाशी के दौरान आत्महत्या का प्रयास किया. परिजन पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं.

YOUTH TRY TO KILL HIMSELF IN KOTA
युवक का इलाज अस्पताल में जारी है (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 9:24 PM IST

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कोटा: शहर के कैथूनीपोल थाना इलाके में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक ने पुलिस के पकड़ते ही तत्काल आत्महत्या का प्रयास किया. आनन-फानन में पुलिसकर्मी उसे एमबीएस अस्पताल लेकर आए, जहां इमरजेंसी में उसका उपचार किया जा रहा है. परिजनों के मुताबिक उसके गले पर 8 टांके लगे हैं. इस मामले में परिजन पुलिस पर परेशान करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

तलाशी के दौरान आत्महत्या का प्रयास: परिजन चाकू से घटनाक्रम होना बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने इसे ब्लेड से बताया है. पुलिस उप अधीक्षक तृतीय लोकेंद्र पालीवाल ने बताया कि घटना शाम को हुई. उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि मौकापाड़ा पानी की टंकी के नजदीक रहने वाले समीर मुस्तफा के पास अवैध हथियार है. थाने से गई टीम को रास्ते में समीर मिल गया. तलाशी के दौरान उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया.

सुनिए क्या बोली युवक की मां (ETV Bharat Kota)

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आरोपी पर दर्ज हैं कई मुकदमे: पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि इसके बाद तत्काल उसे अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया गया. उपचार के बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है. उसके खिलाफ आत्महत्या के प्रयास सहित विधिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपी समीर मुस्तफा पर जानलेवा हमला और हत्या के प्रयास समेत 8-10 मुकदमे पहले से दर्ज हैं.

परिजनों ने लगाए ये आरोप: समीर मुस्तफा की मां शबाना ने बताया कि उनके पति इसरार के साथ दोनों नॉनवेज फूड बनाने का काम करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बेटे ने पहले चाकूबाजी की घटनाओं में संलिप्तता के मामले में जमानत कराई थी, लेकिन पुलिस बार-बार उसे उठा लेती है और परेशान करती है. सुबह 4 बजे या शाम को भी बुलाकर जमानत करानी पड़ती है. इससे परेशान होकर पुलिस पकड़ते ही उसने आत्महत्या का प्रयास किया.

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