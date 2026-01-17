ETV Bharat / state

ऑनलाइन क्लास में हुई दोस्ती, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर कई बार किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया ( ETV Bharat Kota )