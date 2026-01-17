ETV Bharat / state

ऑनलाइन क्लास में हुई दोस्ती, अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर कई बार किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

कोटा में ऑनलाइन क्लास से दोस्ती कर युवक ने युवती से लगातार 2 साल दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया.

Kota physical abuse case
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 4:05 PM IST

कोटा: शहर के नयापुरा थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज दुष्कर्म और ब्लैकमेल मामले में मुख्य आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी ने युवती को अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी से ब्लैकमेल करता रहा और लगातार दो साल तक कई बार दुष्कर्म करता रहा. ऑनलाइन क्लास के दौरान दोनों की दोस्ती हुई थी. युवती बूंदी जिले की निवासी है और युवक भरतपुर के बयाना का निवासी है.

नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार नागर ने बताया कि यह मुकदमा एक जनवरी को दर्ज किया गया था। जिसमें पीड़िता बूंदी जिले निवासी थाने पर उपस्थित हुई थी. थानाधिकारी के अनुसार, पीड़िता बूंदी जिले की निवासी है, जो 2023 से कोटा में रहकर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर रही थी. इसी दौरान उसकी दोस्ती भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के पिदावली गांव निवासी 26 वर्षीय अजय देव जाटव से हुई. आरोपी भी इसी तरह ऑनलाइन कोचिंग से परीक्षा की तैयारी कर रहा था.

कई बार किया दुष्कर्म: थाना अधिकारी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोस्ती गहरी होने पर अजय देव कोटा पहुंचा और युवती को बहला-फुसलाकर होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान उसने मोबाइल से अश्लील वीडियो भी बना लिया. वीडियो के आधार पर उसने पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल किया और 2025 तक बार-बार कोटा के विभिन्न होटलों में ले जाकर दुष्कर्म की घटनाएं दोहराईं. पीड़िता ने कई बार विरोध किया और समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माना.

आरोपी को किया गिरफ्तार: थाना अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी को पीड़िता ने नयापुरा थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत की. थानाधिकारी विनोद कुमार नागर ने बताया कि शिकायत पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया. पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए. आरोपी फरार होने के कारण पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान (टेक्निकल सर्विलांस और जांच) का सहारा लिया, जिसके आधार पर शुक्रवार को उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की गहन जांच जारी रखी है.

