मगरमच्छों पर सुतली बम फेंकने वाले युवक पर होगी FIR, वारयल वीडियो पर वन विभाग ने शुरू की कार्रवाई
कोटा में एक युवक ने मगरमच्छों पर सुतली बम फेंककर वीडियो बनाया. वन विभाग ने वाइल्डलाइफ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.
Published : April 12, 2026 at 10:45 PM IST
कोटा: शहर के जलाशयों और नदियों में बड़ी संख्या में मगरमच्छ दिखाई देते हैं. ये मगरमच्छ अक्सर आबादी वाले इलाकों में भी घुस आते हैं, जिसके कारण उनके रेस्क्यू के कई मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन अब एक उल्टा मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक जलाशय में मौजूद मगरमच्छों पर सुतली बम फेंकता नजर आ रहा है. बम के जोरदार धमाके की आवाज सुनकर पत्थरों पर बैठे मगरमच्छ पानी में तेजी से छिप जाते हैं. युवक ने यह वीडियो वायरल होने और सोशल मीडिया पर वाहवाही लूटने के लिए बनाया था. इस घटना पर वन्यजीव प्रेमियों ने तीखी आपत्ति जताई है. वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है.
मामला चंद्रसेल नदी का: कोटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उपवन संरक्षक (टेरिटोरियल) अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो की जांच में यह चंद्रसेल नदी का होने का पता चला है. वीडियो में युवक द्वारा मगरमच्छों के साथ गैरकानूनी छेड़छाड़ करना साफ दिख रहा है, जो वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का सीधा उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि हमने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं.
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वन्यजीव प्रेमी ए.एच. जैदी ने कहा, कि मगरमच्छ शेड्यूल-वन का संरक्षित जानवर है. उसे इस तरह परेशान करना पूरी तरह गलत है. सोशल मीडिया पर लाइक्स और वाहवाही के चक्कर में वन्यजीवों को तंग करना निंदनीय है. वन विभाग को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
हाल ही में बनाया गया वीडियो: वीडियो में मुख्य रूप से एक युवक दिख रहा है, लेकिन वीडियो शूट करने में अन्य युवक भी शामिल थे. पुलिस जांच में सभी आरोपियों की पहचान हो जाएगी. यह पूरा मामला कोटा शहर के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र का है. वन विभाग ने बोरखेड़ा पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र भेज दिया है. डीसीएफ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव ने बताया कि वीडियो हाल ही का है, ज्यादा पुराना नहीं है.
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