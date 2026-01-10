ETV Bharat / state

कोटा: पति के दोस्त ने ही महिला के साथ किया दुष्कर्म, पहले मूवी दिखाई, फिर होटल में की वारदात

एसपी ऑफिस, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर में एक बेहद संवेदनशील दुष्कर्म का मामला सामने आया है. महिला के साथ दुष्कर्म उसके पति के करीबी दोस्त ने ही किया. महिला का आरोप है कि आरोपी ने न केवल उसके के साथ जबरन दुष्कर्म किया, बल्कि उसे बार-बार पति को छोड़ने के लिए दबाव भी बनाया और धमकियां दीं. कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि 6 जनवरी को थाने में मुकदमा दर्ज हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार रात को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया और जांच जारी है. एसपी ने कहा कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. इसे भी पढ़ें- चूरू में महिला कांस्टेबल से सामूहिक दुष्कर्म, पूर्व थानाधिकारी समेत चार पुलिसकर्मियों पर आरोप पति के करीबी दोस्त पर आरोप: एसपी ने जानकारी दी कि महिला ने शिकायत में बताया कि उसका पति अधिकांश समय शहर से बाहर रहता है. इसी कारण वह अपने पीहर में रहने लगी थी. घरेलू कामों के लिए पति अक्सर अपने इसी दोस्त को भेजते थे, जिससे दोनों के बीच पहचान और बातचीत बढ़ गई. 20 दिसंबर को आरोपी ने महिला को मूवी दिखाने का ऑफर दिया. परिचित होने के कारण महिला सहमत हो गई.