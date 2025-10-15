कोटा में महिला ने की आत्महत्या, साइबर ठगी से तंग आकर उठाया कदम
परिजनों ने बताया कि ऊषा वर्मा साइबर ठगी का शिकार होने के बाद तनाव में थी और इसी के चलते उसने आत्महत्या का तदम उठाया.
Published : October 15, 2025 at 4:15 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 4:22 PM IST
कोटा: शहर के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में बुधवार को 40 वर्षीय ऊषा वर्मा ने आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि महिला साइबर ठगी का शिकार हुई थी. उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. परिजन अब इस संबंध में पुलिस को शिकायत देने की तैयारी कर रहे हैं.
पारिवारिक बयान और वित्तीय नुकसान: महिला के पति हरीश वर्मा के अनुसार, वह एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं, जबकि उनकी पत्नी घर पर रहती थी. उन्होंने बताया कि ऊषा ऑनलाइन फ्रॉड के चक्र में फंस गई थी. शुरू में उसने 8 से 10 हजार रुपए निवेश किए थे, जिनके एवज में तीन गुना राशि प्राप्त हुई. इसके बाद वह लगातार इसमें निवेश करती रही और कुल 5 लाख रुपए तक खो दिए. साइबर फ्रॉड करने वालों ने बाद में उसे ब्लॉक कर दिया, जिससे ऊषा पर मानसिक दबाव बढ़ा और उसने यह कदम उठाया.
कैथूनीपोल थाना के हेड कांस्टेबल चुन्नीलाल ने बताया कि एमबीएस अस्पताल से सूचना मिलने के बाद महिला के शव को मोर्चरी में रखा गया था. इस मामले में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र बंसीवाल का कहना है कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. परिजनों ने शिकायत में बताया है कि किसी व्यक्ति पर शक नहीं है, लेकिन आत्महत्या का मामला होने के चलते जांच की जा रही है.