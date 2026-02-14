ETV Bharat / state

कोटा में आवारा डॉग का आतंक, 2 साल की बच्ची पर हमला कर चेहरा लहूलुहान किया

कोटा के नयापुरा इलाके में एक आवारा डॉग ने मासूम बालिका पर हमला कर दिया. बच्ची घर के बाहर खेल रही थी.

STREET DOG ATTACK
मिस्टी की उम्र महज दो साल है (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 14, 2026 at 3:14 PM IST

2 Min Read
कोटा: शहर में आवारा डॉग्स का आतंक एक बार फिर सामने आया है. शहर के नयापुरा इलाके में शुक्रवार शाम करीब 6 बजे के करीब एक दो साल की मासूम बालिका पर स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया. बालिका मिस्टी घर के बाहर लगे नल के पास पर खेल रही थी, तभी एक आवारा डॉग आया और उस पर टूट पड़ा. डॉग के हमले में बालिका गंभीर रूप घायल हो गई, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है.

पैर, हाथ और चेहरे पर गहरे जख्म: डॉग ने पहले बालिका के पैर पर काटा, फिर हाथ पर हमला किया और उसके बाद मुंह, होंठ, जबड़े और चेहरे पर गहरे जख्म कर दिए. इतना ही नहीं, डॉग बालिका को मुंह में दबाकर खींचने लगा और उसे ले जाने की कोशिश करने लगा. बालिका की चीखें सुनकर पड़ोसी और उसके परिवार वाले दौड़े आए. बालिका की बुआ ने दौड़कर डॉग पर डंडे से वार किया, जिसके बाद डॉग बालिका को छोड़कर भाग गया.

प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी: बालिका के चाचा भावेश ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बालिका को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि डॉग के हमले में उसके चेहरे, होंठ और जबड़े पर कई जगह गहरे कट लगे हैं. अब उसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी होगी, जिसके लिए उसे निजी अस्पताल में दिखाया जा रहा है.

कई बार की शिकायत: भावेश ने बताया कि इलाके में आवारा डॉग्स की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. छोटे बच्चों का घर से बाहर निकलना अब मुश्किल हो गया है. गनीमत रही कि समय पर मासूम को बचा लिया गया, वरना आवारा डॉग उसकी जान ले सकता था.

