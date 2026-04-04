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स्कूली बच्चों के ऑटो को कार ने मारी जोरदार टक्कर, गड्ढे में गिरा ऑटो, बच्चे और ड्राइवर घायल

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दो बच्चों को भी ज्यादा चोट लगी है. हादसे में तीन अन्य बच्चों के सामान्य चोट आई है. इस ऑटो को पीछे से चल रही तेज गति अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी. ऑटो सड़क से करीब 10 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया था, जहां पर पानी भी भरा हुआ था. हादसे के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और बच्चों को तत्काल बाहर निकाला. सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थान पर पहुंची.

दो बच्चों को लगी गंभीर चोट: उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दुर्घटना करीब 1:00 बजे के आसपास हुई. ऑटो कंसुआ से सूरसागर और बॉम्बे योजना की तरफ जा रहा था. मल्टीमेटल के आसपास पीछे से आ रही एक तेज गति कार ने ऑटो को टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया. इस घटना में चालक साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि एक बच्चे के 18 और दूसरे के करीब 10 टांके लगे हैं.