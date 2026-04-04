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स्कूली बच्चों के ऑटो को कार ने मारी जोरदार टक्कर, गड्ढे में गिरा ऑटो, बच्चे और ड्राइवर घायल

ऑटो को पीछे से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो गड्ढे में गिरा गया. घायलों का इलाज जारी है.

टक्कर के बाद गड्ढे में गिरा ऑटो
टक्कर के बाद गड्ढे में गिरा ऑटो (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 4:41 PM IST

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कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में स्कूली बच्चों से भरे ऑटो के दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है. इसमें चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दो बच्चों को भी ज्यादा चोट लगी है. हादसे में तीन अन्य बच्चों के सामान्य चोट आई है. इस ऑटो को पीछे से चल रही तेज गति अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी. ऑटो सड़क से करीब 10 फीट नीचे गड्ढे में गिर गया था, जहां पर पानी भी भरा हुआ था. हादसे के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और बच्चों को तत्काल बाहर निकाला. सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थान पर पहुंची.

दो बच्चों को लगी गंभीर चोट: उद्योग नगर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि दुर्घटना करीब 1:00 बजे के आसपास हुई. ऑटो कंसुआ से सूरसागर और बॉम्बे योजना की तरफ जा रहा था. मल्टीमेटल के आसपास पीछे से आ रही एक तेज गति कार ने ऑटो को टक्कर मार दी. हादसे के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया. इस घटना में चालक साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया है, जबकि एक बच्चे के 18 और दूसरे के करीब 10 टांके लगे हैं.

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कार की तलाश में जुटी पुलिस: थानाधिकारा ने बताया कि ऑटो में 5 बच्चे सवार थे. दुर्घटना के बाद फरार हुए कार चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. सीसीटीवी कैमरों का खंगाला जा रहा है. फरार कार चालक के खिलाफ मुकदमा में दर्ज किया जाएगा. वहीं, प्रत्यक्षदर्शी विजय सिंह राजू का कहना है कि दुर्घटना के बाद आस-पास मौजूद लोद मौके पर पहुंचे. दुर्घटना के बाद बच्चे सहम गए थे, बड़ी मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला गया है. बच्चों के परिजन भी रोते बिलखते हुए मौके पर पहुंचे और स्कूल का स्टाफ भी घटनास्थल पर पहुंच गया था. बाद में जेसीबी की मदद से ऑटो को भी बाहर निकाला गया.

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