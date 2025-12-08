ETV Bharat / state

घर में नॉनवेज पकाने से नाराज भांजे ने मामा को पीट-पीटकर मार डाला, चार गिरफ्तार

पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मामा की मौत इंटरनल ब्लीडिंग से मौत हुई थी. भांजे और मारपीट में शामिल दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया.

Navneet Soni murder case
पुलिस ने भांजे और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में मामा की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने भांजे और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपी भांजा मामा के नॉनवेज बनाने और शराब पीने से नाराज था. उसने पहले परिजनों को बताया था कि मामा बाथरूम में गिरने से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अवनीश शर्मा ने बताया कि घटना 4 दिसंबर की देर रात की है. अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह-सुबह ही मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी. पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने अर्थी पर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान मिले और तिल्ली फटने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग से मौत होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया.

इसे भी पढ़ें- घर में घुसे, लाइट बंद कर डंडे से किया हमला, बुजुर्ग महिला की मौत, बहू भी घायल

भांजे समेत 4 गिरफ्तार:घर में घुसे, लाइट बंद कर डंडे से किया हमला, बुजुर्ग महिला की मौत, बहू भी घायल अवनीश शर्मा ने बताया कि रविवार को मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सोमवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया. गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य रूप से नीमच निवासी 24 वर्षीय गौरव सोनी, उसके दोस्त रामगंज मंडी निवासी 24 वर्षीय प्रदीप सिंह, 32 वर्षीय विक्रम सिंह उर्फ विक्की और 20 वर्षीय रक्षित अग्रवाल शामिल हैं.

क्या हुआ था उस रात?: थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि मृतक नवनीत सोनी शराब का आदी था. उसका भांजा गौरव सोनी बचपन से उसके पास ही रहता था. 4 दिसंबर की रात परिजन कोटा में एक शादी में गए हुए थे. नवनीत अकेले होने का फायदा उठाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित अपने मकान में दोस्तों के साथ नॉनवेज बना रहा था और शराब भी पी रहा था. गौरव को इसकी भनक लगी तो वह अपने तीनों दोस्तों के साथ घर पहुंच गया. नॉनवेज और शराब देखकर दोनों में बहस हुई और फिर गौरव व उसके दोस्तों ने मिलकर नवनीत की पिटाई कर दी. इसके बाद घर पर मैगी बनाई और मामा को भी खिलाई. रात में सभी घर पर ही सो गए.

थानाधिकारी ने बताया कि देर रात नवनीत की तबीयत बिगड़ी तो आरोपियों ने बाहर से दवाई लाकर उसे खिलाई. दो-तीन बार उल्टी होने के बाद नवनीत की मौत हो गई. मौत के बाद गौरव ने रिश्तेदारों को फोन करके कहा कि मामा बाथरूम में गिर गए. परिजन कोटा से लौटे और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और अर्थी पर रखे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तिल्ली फटने और आंतरिक रक्तस्राव से मौत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद हत्या का केस दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

इसे भी पढ़ें- घरेलू विवाद में पिता ने की शादीशुदा बेटे की हत्या, मृतक की पत्नी ने की न्याय की मांग

इसे भी पढ़ें- कुचामन: पति की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी समेत तीन गिरफ्तार, पुलिस ने निकाली परेड

TAGGED:

RAMGANJMANDI MURDER
कोटा में भांजे ने मामा की हत्या की
कोटा में मामा की हत्य़ा
घर में नॉनवेज पकाने पर हत्या
KOTA MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.