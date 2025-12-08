ETV Bharat / state

घर में नॉनवेज पकाने से नाराज भांजे ने मामा को पीट-पीटकर मार डाला, चार गिरफ्तार

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अवनीश शर्मा ने बताया कि घटना 4 दिसंबर की देर रात की है. अगले दिन 5 दिसंबर को सुबह-सुबह ही मृतक के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो गई थी. पुलिस को सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची टीम ने अर्थी पर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. पोस्टमार्टम में शरीर पर चोट के निशान मिले और तिल्ली फटने के कारण इंटरनल ब्लीडिंग से मौत होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया.

कोटा: जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में मामा की हत्या के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने भांजे और उसके तीन दोस्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपी भांजा मामा के नॉनवेज बनाने और शराब पीने से नाराज था. उसने पहले परिजनों को बताया था कि मामा बाथरूम में गिरने से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई.

क्या हुआ था उस रात?: थाना अधिकारी मनोज सिंह सिकरवार ने बताया कि मृतक नवनीत सोनी शराब का आदी था. उसका भांजा गौरव सोनी बचपन से उसके पास ही रहता था. 4 दिसंबर की रात परिजन कोटा में एक शादी में गए हुए थे. नवनीत अकेले होने का फायदा उठाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित अपने मकान में दोस्तों के साथ नॉनवेज बना रहा था और शराब भी पी रहा था. गौरव को इसकी भनक लगी तो वह अपने तीनों दोस्तों के साथ घर पहुंच गया. नॉनवेज और शराब देखकर दोनों में बहस हुई और फिर गौरव व उसके दोस्तों ने मिलकर नवनीत की पिटाई कर दी. इसके बाद घर पर मैगी बनाई और मामा को भी खिलाई. रात में सभी घर पर ही सो गए.

थानाधिकारी ने बताया कि देर रात नवनीत की तबीयत बिगड़ी तो आरोपियों ने बाहर से दवाई लाकर उसे खिलाई. दो-तीन बार उल्टी होने के बाद नवनीत की मौत हो गई. मौत के बाद गौरव ने रिश्तेदारों को फोन करके कहा कि मामा बाथरूम में गिर गए. परिजन कोटा से लौटे और अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली और अर्थी पर रखे शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तिल्ली फटने और आंतरिक रक्तस्राव से मौत होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद हत्या का केस दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

