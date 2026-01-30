ETV Bharat / state

कोटा: शिवराज सिंह गैंग की धमकी देकर ठेकेदार से वसूली, BSP नेता समेत 3 गिरफ्तार

कोटा: जिले में गैंगस्टर शिवराज सिंह के नाम से ठेकेदार को धमकाकर अवैध वसूली का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) के एक नेता सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गैंगस्टर शिवराज सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. पीड़ित ठेकेदार प्रभात कश्यप भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े हैं और पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं.

पूल के नाम पर मांगा था हिस्सा: गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल बताया कि ठेकेदार प्रभात कश्यप ने गुमानपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत में उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में उन्होंने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) में मरम्मत का ठेका लिया था, जिसकी राशि लगभग 28 लाख रुपये थी. ठेका मिलने के कुछ दिनों बाद ठेकेदार भीम सिंह कुंतल, तेजपाल सिंह और रूपनारायण गुर्जर उनके रायपुरा ऑफिस पहुंचे. उन्होंने धमकाते हुए कहा कि बोली की रकम का 10 फीसदी (यानी 2.8 लाख रुपये) 'पूल' के नाम पर देना होगा. मना करने पर गैंगस्टर शिवराज सिंह से फोन पर बात करवाने और जान से मारने की धमकी दी गई.