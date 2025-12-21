ETV Bharat / state

इश्क में खूनी खेल : दोस्त ने की दोस्त की हत्या, दोनों एक ही महिला से करते थे प्रेम

कोटा के आरकेपुरम क्षेत्र में एकतरफा प्रेम की वजह से हुई करण सिंह की हत्या. पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा.

एकतरफा प्रेम की वजह से हुई करण सिंह की हत्या
आरोपी दिलभर गुर्जर (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 21, 2025 at 6:53 PM IST

कोटा: शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे कोटा बायपास पर गुर्जर चौराहे के पास शनिवार को मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया. यह एकतरफा प्रेम में हुई हत्या का मामला निकला, जिसमें आरोपी ने मृतक को रास्ते से हटाने के लिए चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी दिलभर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा: कोटा शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12 बजे आरकेपुरम थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि गुर्जर चौराहे के पास हाईवे से नीचे करण सिंह का शव पड़ा हुआ है. शव पर चाकू के गहरे घाव थे, जिससे स्पष्ट था कि यह हत्या का मामला है और प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई.

पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम (ETV Bharat Kota)

एक ही महिला से दोनों का एकतरफा प्यार: एसपी ने बताया कि जांच में पता चला कि मृतक करण सिंह शादीशुदा था और तीन बच्चों का पिता था. करण और आरोपी दिलभर गुर्जर दोनों एक ही महिला से एकतरफा प्रेम करते थे. महिला दोनों को जानती तो थी, लेकिन उसका किसी से प्रेम नहीं था. कुछ दिन पहले दोनों के बीच इस महिला को लेकर झगड़ा भी हुआ था. इसी रंजिश में दिलभर ने करण सिंह को रास्ते से हटाने की ठान ली.

हत्या की रात और वारदात का तरीका: एसपी के अनुसार 19 दिसंबर को करण सिंह घर से बाइक ठीक करवाने के बहाने निकला था. दिलभर गुर्जर भी उसके साथ था. रात में घटनास्थल पर दिलभर ने चाकू से करण सिंह का गला रेत दिया और शव को हाईवे से नीचे फेंक दिया. आरोपी ने चाकू को पास के पत्थरों में छिपा दिया. मृतक की बाइक घटनास्थल से कुछ दूरी पर खड़ी मिली, जबकि चाकू पुलिस को मौके से ही बरामद हो गया, जिसे एफएसएल टीम ने जप्त कर लिया.

टीम वर्क से जल्द पकड़ा गया आरोपी: एसपी गौतम ने बताया कि थाना अधिकारी संदीप बिश्नोई, डीएसटी और साइबर टीम की मदद से आरोपी को जल्द पकड़ लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ में दिलभर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा और आगे की जांच जारी रहेगी. केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को तेजी से चलाकर आरोपी को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

