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गाजियाबाद के खोड़ा में अवैध मदरसों पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, दो मदरसे सील; बिजली-पानी कनेक्शन भी काटे गए

गाजियाबाद जिला प्रशासन ने दो मदरसों पर की कार्रवाई: गाजियाबाद जिला प्रशासन, पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को खोड़ा क्षेत्र में स्थित मदरसा रमानिया अरनिया पासीमूल व सुलतान अलारफीन मदरसा पर कार्रवाई की. जांच में पाया गया था कि दोनों मदरसों का न तो मदरसा बोर्ड में पंजीकरण था और न ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में कोई वैध रिकॉर्ड उपलब्ध था. इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई करते हुए परिसर को बंद करा दिया.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध और अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन स्वीप के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अवैध मदरसों को सील कर दिया है. प्रशासन ने मदरसों के बिजली व पानी के कनेक्शन भी काट दिए हैं. अधिकारियों के मुताबिक ये संस्थान बिना वैध पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे.

जिलाधिकारी रविन्द्र मांदड़ ने कार्रवाई की दी जानकारी: गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविन्द्र मांदड़ ने बताया कि

मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत पूरे प्रदेश में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में खोड़ा क्षेत्र में ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया गया है. अभियान के तहत किराएदारों, संपत्तियों व विभिन्न संस्थागत गतिविधियों का सत्यापन किया जा रहा है. सत्यापन के दौरान तीन ऐसी इमारतें चिन्हित हुईं जहां मदरसे संचालित किए जा रहे थे, लेकिन उनके पास आवश्यक पंजीकरण नहीं था. इनमें से दो मदरसों के खिलाफ मंगलवार को सीलिंग की कार्रवाई की गई.यह अभियान सिर्फ खोड़ा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे गाजियाबाद जिले में चलाया जाएगा. किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, चाहे वह किसी भी स्वरूप में हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा: पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड़ ने बताया कि खोड़ा क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर अपराधियों व संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है. पुलिस के पास ऐसे सैकड़ों अपराधियों की सूची है जो हिस्ट्रीशीटर, संगठित अपराध, लूट, चेन स्नैचिंग व अन्य गंभीर अपराधों में शामिल रहे हैं.

जांच के बाद की जाएगी आवश्यक कानूनी कार्रवाई: पुलिस टीम उनके निवास स्थानों पर जाकर सत्यापन कर रही है और जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस कमिश्नर ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर क्षेत्र में अवैध निर्माण व अन्य नियम विरुद्ध गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. जहां भी अनियमितता पाई जा रही है, वहां नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

आगे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी होगी कार्रवाई: अधिकारियों का कहना है कि अभियान के माध्यम से क्षेत्र में अपराधियों के नेटवर्क व अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है.खोड़ा में चल रही इस संयुक्त कार्रवाई को प्रशासन व पुलिस का अब तक का सबसे व्यापक सत्यापन अभियान माना जा रहा है. आने वाले दिनों में जिले के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है.

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