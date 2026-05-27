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खाटूश्याम में मारपीट: कमरा बुकिंग की लड़ाई में युवकों ने एक एजेंट को बुरी तरह पीटा

सीकर: जिले के खाटूश्याम में गेस्ट हाउस में श्रद्धालुओं को कमरा दिलाने को लेकर मंगलवार देर रात हिंसक विवाद हो गया. एक गेस्ट हाउस से जुड़े 7-8 युवकों ने एक अन्य गेस्ट हाउस के एजेंट पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल एजेंट को पहले खाटूश्यामजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक एजेंट को बेरहमी से पीटते दिखाई दे रहे हैं.

कमरा दिलाने के विवाद में मारपीट: थानाधिकारी पवन चौबे ने बताया कि घटना मंगलवार रात करीब एक बजे की है. घायल एजेंट करण कुमार श्रद्धालुओं को अपने गेस्ट हाउस में ठहराने के लिए लेकर जा रहा था. इसी दौरान दूसरे गेस्ट हाउस के पास कुछ युवकों ने उसे रोक लिया और घेरकर हमला कर दिया. आरोपियों ने करण पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाईं, जिससे उसके सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आईं. घायल युवक सड़क पर गिरकर तड़पता रहा, लेकिन हमलावर मारपीट करते रहे.