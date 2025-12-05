ETV Bharat / state

खैरथल में थाने के सामने प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, फिर थाने जाकर किया सरेंडर

खैरथल: जिले के मुंडावर थाने के ठीक सामने शुक्रवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका का धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर हुई, जिसके बाद आरोपी ने खुद थाने में सरेंडर कर दिया. आरोपी की पहचान उपेंद्र कुमार, निवासी डोंगरी (हरियाणा) के रूप में हुई है. पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

घटना कुछ इस तरह हुई: मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास के अनुसार, दोपहर में थाने के सामने बने कमरों के पास युवती और उपेंद्र आपस में बातचीत कर रहे थे. किसी को नहीं पता था कि दोनों के बीच क्या बात हो रही है, लेकिन अचानक उपेंद्र ने जेब से धारदार हथियार निकाला और युवती का गला रेत दिया. हमले की गंभीरता इतनी थी कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई.