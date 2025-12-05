खैरथल में थाने के सामने प्रेमी ने प्रेमिका की गला रेतकर की हत्या, फिर थाने जाकर किया सरेंडर
मुंडावर थाने के ठीक सामने प्रेमिका के हत्या के बाद आरोपी ने सरेंडर कर दिया. परिजनों ने थाने के सामने जाम लगाया.
Published : December 5, 2025 at 6:00 PM IST
खैरथल: जिले के मुंडावर थाने के ठीक सामने शुक्रवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक ने अपनी प्रेमिका का धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी. घटना थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर हुई, जिसके बाद आरोपी ने खुद थाने में सरेंडर कर दिया. आरोपी की पहचान उपेंद्र कुमार, निवासी डोंगरी (हरियाणा) के रूप में हुई है. पुलिस उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.
घटना कुछ इस तरह हुई: मुंडावर थाना अधिकारी रामनिवास के अनुसार, दोपहर में थाने के सामने बने कमरों के पास युवती और उपेंद्र आपस में बातचीत कर रहे थे. किसी को नहीं पता था कि दोनों के बीच क्या बात हो रही है, लेकिन अचानक उपेंद्र ने जेब से धारदार हथियार निकाला और युवती का गला रेत दिया. हमले की गंभीरता इतनी थी कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई.
परिजनों का गुस्सा, थाने के सामने जाम: घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन थाने पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए खैरथल-बहरोड मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया. काफी मशक्कत और समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है. मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है कि आखिर यह कदम युवक ने क्यों उठाया. इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है.