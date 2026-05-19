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भिवाड़ी में ममता शर्मसार: मां पर 8 महीने की मासूम को एसिड पिलाने का आरोप, वेंटिलेटर पर बच्ची

भिवाड़ी के एडिशनल एसपी श्रीमन मीणा ने बताया कि बच्ची को उसकी मां द्वारा एसिड पिलाने का मामला सामने आया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बच्ची को अलवर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर मां ने इतनी खौफनाक घटना को क्यों अंजाम दिया.

खैरथल: जिले के भिवाड़ी क्षेत्र से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. भिवाड़ी के कैप्टन चौक इलाके में एक मां पर अपनी ही आठ महीने की दूधमुंही बच्ची को एसिड पिलाने का आरोप लगा है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और हर कोई इस दर्दनाक वारदात को लेकर स्तब्ध है. भिवाड़ी में ही एक अन्य घटना में 4 वर्षीय शिवम ने बाथरूम में रखें तेजाब को कोल्ड ड्रिंक समझ कर पी लिया.

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मासूम के पिता मोहित ने बताया कि वह सुबह काम पर गया हुआ था. घर पर केवल मासूम बच्ची और उसकी मां मौजूद थे. इसी दौरान मां ने कथित रूप से अपनी बेटी को एसिड पिला दिया. जब बच्ची की हालत बिगड़ी तो परिजन उसे तुरंत भिवाड़ी के अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद अलवर के शिशु अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. मासूम बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और वह वेंटिलेटर पर जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है.

पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी एक ही बेटी थी और उसकी पत्नी ने उसी को एसिड पिला दिया. बच्ची के नाक और मुंह से लगातार ब्लीडिंग हो रही है. अलवर शिशु अस्पताल की डॉक्टर राशि कौशिक ने बताया कि भिवाड़ी से एक बच्ची गंभीर हालत में लाई गई है. उसे एसिड पिलाने की बात सामने आ रही है. बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.

कोल्ड ड्रिंक समझ तेजाब पिया: वहीं , एक अन्य घटना में 4 साल के बालक ने भी घर के बाथरूम में रखें तेजाब को कोल्ड्रिंक समझ पी लिया. 4 वर्षीय शिवम शिवम खेलते खेलते बाथरूम में पहुंचा था. इस घटना की सूचना पर शिवम के पिता घर पहुंचे और उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए लेकर गए. डॉक्टरों ने अलवर शिशु अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. डॉक्टर ने बताया कि शिवम को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है.