नशे में बेटे ने की बुजुर्ग पिता की हत्या, पारिवारिक विवाद में सिर पर लट्ठ से किया वार
बेटे ने पारिवारिक विवाद में लट्ठ से पिता की सिर पर वार कर हत्या कर दी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
Published : February 11, 2026 at 1:05 PM IST
बूंदी: जिले के केशोरायपाटन क्षेत्र से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक पुत्र ने अपने ही बुजुर्ग पिता की क्रूर हत्या कर दी. छोड़ेदा गांव के निवासी 65 वर्षीय रामरतन की उनकी संतान लेखराज ने पारिवारिक विवाद के दौरान लट्ठ से सिर पर जोरदार वार कर हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.
केशवरावपाटन पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि मंगलवार देर रात रामरतन और उनके पुत्र लेखराज के बीच किसी मामूली बात पर तीखी बहस हो गई, जो जल्द ही उग्र विवाद में बदल गई. गुस्से में आकर लेखराज ने लट्ठ से पिता के सिर पर इतना भीषण प्रहार किया कि रामरतन लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़े. परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें तुरंत कोटा के एमबीएस अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
इसे भी पढ़ें- गुस्साए CISF जवान ने पिता की कर दी हत्या, दो अन्य भी घायल, जानें पूरा मामला
पुलिस जांच और कार्रवाई: उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही केशोरायपाटन थाना प्रभारी दिनेश शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. एफएसएल और मोबाइल ऑपरेशंस ब्यूरो (एमओबी) की टीम भी बुलाई गई. पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और हत्या में प्रयुक्त लट्ठ को जब्त कर लिया है. मौत का मुख्य कारण सिर में लगी गंभीर चोट और अत्यधिक रक्तस्राव माना जा रहा है.
नशे में था आरोपी: पुलिस उपाधीक्षक अशोक जोशी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद का सामने आया है. मृतक रामरतन के चार पुत्र हैं, जिनमें आरोपी लेखराज भी शामिल है. आरोपी नशे का आदी है और आशंका है कि घटना के समय वह नशे की हालत में था. आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है तथा मामले की हर पहलू से गहन जांच जारी है.
इसे भी पढ़ें- पिता की हत्या करने वाली बेटी को उम्र कैद , एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा