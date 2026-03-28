ETV Bharat / state

कौशांबी में बेटों ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला, दूसरी पत्नी के बेटे को प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से थे नाराज

कौशांबी : महेवाघाट थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. दो बेटों ने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दिया. घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद दोनों बेटों ने मिलकर वारदात को अंजाम दे दिया. घटना के बाद दोनों आरोपी बेटे मौके से फरार हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. दोनों भाइयों की तलाश की जा रही है.

घटना अजरौली गांव की है. शनिवार देर रात नाथन सरोज (55) की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई. पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया, मृतक की दो पत्नियां थीं. पहली पत्नी कलूटिया के दो लड़के झुरई और लवलेश सरोज हैं. दूसरी पत्नी सावित्री के एक लड़का राहुल है. झुरई व लवलेश चाहते थे की जमीन में राहुल को हिस्सा न मिले, लेकिन नाथन सरोज ने राहुल को उसका हिस्सा दे दिया था.

इस बात को लेकर झुरई और लवलेश का पिता से विवाद था. शनिवार को भी जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया. जिसके बाद नथन कहीं चला गया. जब वह वापस लौट रहा था तो आक्रोश में आकर दोनों बेटों झुरई व लवलेश ने पिता नाथन सरोज की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों ने नाथन की हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दिया.