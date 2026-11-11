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कासगंज में युवक ने अपने माथे पर मारी गोली, मौके पर तोड़ दिया दम

कासगंज में युवक ने खुद को गोली से उड़ा लिया. ( ईटीवी भारत )

कासगंज: गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के गांव रंजीतपुर में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां 28 वर्षीय युवक ने घर के शौचालय में जाकर तमंचे से अपने माथे पर गोली मार ली. गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई.

घटना के समय युवक के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है. गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो, युवक का शव खून से लथपथ पड़ा था. इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई.

कासगंज में युवक ने खुद को उड़ा लिया. (ईटीवी भारत) सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया. मृतक की पहचान गांव रंजीतपुर निवासी सुभाष (28) पुत्र चंद्रभान के रूप में हुई है. बताया गया है कि बुधवार को सुभाष शराब के नशे में घर पहुंचा था. इसके बाद वह शौचालय में चला गया. इसी दौरान उसने माथे पर गोली मार ली. कासगंज में युवक ने खुद को उड़ा लिया. (ईटीवी भारत)