कासगंज में युवक ने अपने माथे पर मारी गोली, मौके पर तोड़ दिया दम
युवक ने घर के शौचालय में तमंचे से अपने माथे पर गोली मार ली. गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 4:27 PM IST
कासगंज: गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के गांव रंजीतपुर में बुधवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां 28 वर्षीय युवक ने घर के शौचालय में जाकर तमंचे से अपने माथे पर गोली मार ली. गोली लगते ही उसकी मौके पर मौत हो गई.
घटना के समय युवक के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है. गोली की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो, युवक का शव खून से लथपथ पड़ा था. इसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.
मृतक की पहचान गांव रंजीतपुर निवासी सुभाष (28) पुत्र चंद्रभान के रूप में हुई है. बताया गया है कि बुधवार को सुभाष शराब के नशे में घर पहुंचा था. इसके बाद वह शौचालय में चला गया. इसी दौरान उसने माथे पर गोली मार ली.
गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन दौड़कर शौचालय पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. अचानक हुई इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों के मुताबिक, सुभाष की शादी करीब पांच साल पहले प्रेमलता से हुई थी.
परिवार में पत्नी के अलावा एक साल का बेटा शिवांश है. युवक की असमय मौत से पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मासूम बेटे को अभी यह भी नहीं मालूम कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है.
पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है. युवक ने किन परिस्थितियों में यह कदम उठाया, फिलहाल इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सका है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. थानाध्यक्ष चमन गोस्वामी ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की मुख्य वजह साफ हो सकेगी.