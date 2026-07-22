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करौली में बड़ा हादसा: गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे आई बाइक, 3 किशोरों की मौके पर ही मौत

अस्पताल के बाहर मौजूद पुलिस ( ETV Bharat Karauli )

करौली: जिले में बुधवार शाम को एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां शहर के व्यस्त मैगजीन चौराहे पर एक मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में तीन किशोरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. युवकों की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इधर, जैसे ही इस अनहोनी की सूचना मृतकों के परिजनों को मिली, अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि यह हादसा करौली शहर के मैगजीन चौराहे के पास घटित हुआ. हादसे का शिकार हुए तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गंगापुर मोड़ की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान उसी दिशा में एक तेज रफ्तार ट्रक भी आगे बढ़ रहा था. चश्मदीदों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक सड़क पर एक गाय आ गई. इसे भी पढ़ें- Hit and Run : फोरलेन पार कर रहे ट्रक चालक को कार ने मारी टक्कर, मौत