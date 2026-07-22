करौली में बड़ा हादसा: गाय को बचाने के चक्कर में ट्रक के नीचे आई बाइक, 3 किशोरों की मौके पर ही मौत
करौली के मैगजीन चौराहे पर गाय को बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल सवार तीन किशोर ट्रक के नीचे आ गए.
Published : July 22, 2026 at 9:55 PM IST
करौली: जिले में बुधवार शाम को एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. यहां शहर के व्यस्त मैगजीन चौराहे पर एक मोटरसाइकिल और ट्रक की टक्कर में तीन किशोरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. युवकों की मौत की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया और शवों को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इधर, जैसे ही इस अनहोनी की सूचना मृतकों के परिजनों को मिली, अस्पताल परिसर में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि यह हादसा करौली शहर के मैगजीन चौराहे के पास घटित हुआ. हादसे का शिकार हुए तीनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर गंगापुर मोड़ की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान उसी दिशा में एक तेज रफ्तार ट्रक भी आगे बढ़ रहा था. चश्मदीदों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक सड़क पर एक गाय आ गई.
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गाय से अपनी मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में चालक युवक का वाहन पर से संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया. संतुलन खोने के कारण मोटरसाइकिल सीधे ट्रक के नीचे जा घुसी. हादसा इतना भीषण और भयावह था कि तीनों किशोरों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उन्होंने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया. पुलिस ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया.
डीएसपी अनुज शुभम ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान पवन पुत्र श्री चंद प्रकाश (निवासी धौलपुर), हर्ष पुत्र राजू (निवासी भीमनगर) तथा आशीष पुत्र विष्णु (निवासी भीमनगर, पांडे का कुआं) के रूप में हुई है. फिलहाल, पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. पुलिस कानूनी जांच शुरू कर दी गई है और ट्रक को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है.