ETV Bharat / state

करौली में RGHS के असाध्य रोगियों को बड़ी राहत, सीनियर सिटीजन की परेशानी बरकरार

बीमारी अपडेट होने के बाद असाध्य रोगियों को बार-बार RGHS पर्ची बनवाने को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ईटीवी भारत ने उठाया था मुद्दा.

Patients at Karauli District Hospital
करौली जिला अस्पताल में मरीज (ETV Bharat Karauli)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 8:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करौली: जिले में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में असाध्य रोगियों की परेशानी पर जिला अस्पताल प्रशासन ने संज्ञान लिया है. अब असाध्य रोगियों के प्रमाण पत्र RGHS पोर्टल पर अपलोड किए जाने लगे हैं. बीमारी अपडेट होने के बाद असाध्य रोगियों को बार-बार RGHS की पर्ची बनवाने को अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. उन्हें बिना फोटो के ऑनलाइन पर्ची मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी. ईटीवी भारत ने RGHS के असाध्य रोगियों की परेशानी से जुड़े इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था.

ईटीवी भारत के प्रमुखता से यह मामला उठाने के बाद अस्पताल प्रशासन ने बुजुर्ग मरीजों के लिए कई सुविधाएं शुरू की. RGHS काउंटर के बाहर बैठने के लिए बेंच और गर्मी से राहत के लिए पंखों की भी व्यवस्था की. वहीं 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए बिना फोटो की पर्ची जारी की जा रही है. 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था अभी भी परेशानी का सबब बनी हुई है. बुजुर्ग मरीजों को पर्ची के लिए अस्पताल आने और लाइन में लगने की समस्या से राहत नहीं मिल पा रही है.जिला अस्पताल के PMO रामकेश मीना ने कहा, बुजुर्ग मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए अस्पताल प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है. 60 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन को ऑनलाइन पर्ची व्यवस्था में आ रही दिक्कतों से सरकार को अवगत कराया जाएगा, ताकि उनकी समस्या का स्थायी समाधान हो सके.

पढ़ें: RGHS बना बुजुर्गों और निशक्तजनों के लिए 'जी का जंजाल', ई–पर्ची ने सीनियर सिटीजन्स की बढ़ाई परेशानी

ऑनलाइन व्यवस्था पर सवाल: चिकित्सकों का कहना है कि ऑनलाइन पर्ची की व्यवस्था सरकार ने मुख्य रूप से प्राइवेट अस्पतालों में संभावित फर्जीवाड़े को रोकने के उद्देश्य से लागू की थी, लेकिन अब इसे सरकारी अस्पतालों में भी लागू कर दिया गया है.

अब दो जगह मिलेगी RGHS पर्ची: जिला अस्पताल में आउटडोर से दवाई लेने वाले मरीजों की सुविधा के लिए अब दो RGHS काउंटर स्थापित किए गए हैं. मंडरायल रोड स्थित MCH विंग में भी RGHS का एक काउंटर शुरू कर दिया है. इससे मंडरायल रोड क्षेत्र सहित आसपास के मरीजों को अब करीब 10 किमी दूर कोतवाली थाने के पास स्थित जिला अस्पताल में RGHS की पर्ची बनवाने के लिए नहीं आना पड़ेगा.मंडरायल रोड स्थित MCH विंग में मरीजों की सुविधा को देखते हुए RGHS काउंटर के बाहर जल्द ही RGHS का बोर्ड भी लगाया जाएगा, ताकि मरीजों को काउंटर ढूंढने में किसी प्रकार की परेशानी न हो.

पढ़ें:आरजीएचएस को कैशलेस से इंश्योरेंस मोड पर लाने का विरोध, राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स हुए आंदोलनरत

TAGGED:

RELIEF INCURABLE PATIENTS OF RGHS
ETV BHARAT HAD RAISED THE ISSUE
WILL GET ONLINE SLIP WITHOUT PHOTO
बुजुर्ग मरीजों के लिए कई सुविधाएं
RGHS IN KARAULI HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.